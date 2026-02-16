Fenerbahçe'de dikkat çeken ayrılık: Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük kulüple vedalaştı

  1. Anasayfa
Fenerbahçe'nin altyapısın görev alan, Koordinatör Sedat Karabük kulüple yollarını ayırma kararı aldı...

Yayınlanma:

Fenerbahçe'de altyapı yapılanmasında önemli bir ayrılık gerçekleşti. Sarı-lacivertli kulüp, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe'de altyapı yapılanmasında dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı.

KULÜPLE YOLLARINI AYRILDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgiye göre, kulüp yönetimi Karabük ile karşılıklı olarak vedalaştı. Ayrılığın detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Sedat Karabük, Fenerbahçe altyapısında yürütülen projeler ve genç oyuncu planlamasında görev alıyordu.

