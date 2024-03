Ramazana özel ucuz et satışı başlıyor! O marketler kampanya başlattı

Ramazan öncesinde et fiyatlarının artması, özellikle düşük gelirli aileleri tedirgin etti. Kuşbaşı ve kıymanın fiyatı 500 lirayı aştı, bu da sofralardan etleri azalttı. Ramazan öncesinde de et almakta zorluk çeken insanlar, bu ramazanı etsiz geçireceklerini düşündüler. Bununla birlikte, et ve süt kurumu, dar gelirli aileler için önemli bir avantaj sağladı.

Ramazan ayında vatandaşların ucuz et ve kıyma alabilmeleri için Et ve Süt Kurumu çok sayıda yerde indirimli fiyatlarla et ve kıyma satacak. Özellikle düşük gelirli aileler, Ramazan ayına yaklaşırken bu haberden oldukça memnun kaldı.

Et ve Süt Kurumu, son zamanlarda yapılan et zamları nedeniyle 2 bin 500 markete et satacaklarını açıkladı. Bu sayede insanlar da yemeklerine et sokabilecek. Et ve süt kurumu, kıymanın kilosu 500 lirayı, kuşbaşının kilosu 600 lirayı geçtikten sonra 314 liradan kıymayı ve 344 liradan kuş başını marketlerde satacağını duyurdu.

Kimse Üzülmemeli

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, ramazan ayında vatandaşların mağdur olmaması için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Zamlanan et fiyatlarıyla ilgili görüşlerini de aldık. Güzeldere, "Yerel perakendeciler olarak vatandaşa ucuz et yedirmek için elimizi taşın altına koyarak fiyatları sabitledik" diyor. İftar sırasında vatandaşların ucuz et almasına yardımcı olacağımız için mutluyuz. Bu karar, diğer perakende marketlerin istedikleri gibi fiyatlarını artırmalarının önüne geçeceğini belirtti.