Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu! Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını atatürk olimpiyat stadında paylaşacak

Ziraat Türkiye Kupası finalinin karşılaşacak olan Beşiktaş ile Trabzonspor'un final maçını nede oynayacağı merak ediliyordu. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada maçın 23 Mayıs Perşembe günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu! Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını atatürk olimpiyat stadında paylaşacak

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile yaptığı toplantı sonrası kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

ekran-goruntusu-2024-05-13-164248.png

"BU MAÇIN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI İSTİYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ortak kararla Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık." ifadelerini kullandı..

ziraat2.webp

"50 BİN TÜRK BAYRAĞI YAPTIRACAĞIZ"

Final maçında Türkiye'nin özlediği tabloyu göstereceklerini aktaran Büyükekşi, "50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları bütün taraftarlarımızın elinde olacak. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüplerimiz ısınmaya çıkacak ve maç yapacaklar. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız." dedi.

YABANCI VAR HAKEMİ GÖREV YAPACAK

Öte yandan Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacaklarını ve müsabakaya yabancı VAR hakemi atanacağını bildirdi.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig’de nefes kesen hafta tamamlandı: İşte sonuçlar ve puan durumu…
Süper Lig’de nefes kesen hafta tamamlandı: İşte sonuçlar ve puan durumu…
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği ücret dudak uçuklattı! Ali Koç ile görüşen Jose Mourinho'nun istediği ücret belli oldu
Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'den istediği ücret dudak uçuklattı! Ali Koç ile görüşen Jose Mourinho'nun istediği ücret belli oldu
Ali Koç'tan Flaş Fenerbahçe kararı! Başkanlığa yeniden aday olacak, İsmail Kartal'ı gönderiyor yerine ünlü yabancı hoca getirecek
Ali Koç'tan Flaş Fenerbahçe kararı! Başkanlığa yeniden aday olacak, İsmail Kartal'ı gönderiyor yerine ünlü yabancı hoca getirecek
Siltaş Yapı Pendikspor, Antalyaspor'u yenerek Lig'de kalmak için umutları yeşertti
Siltaş Yapı Pendikspor, Antalyaspor'u yenerek Lig'de kalmak için umutları yeşertti
Son Haberler
Denizbank emekliye özel kredi veriyor! Uygun faizli 55 bin TL kredi
Denizbank emekliye özel kredi veriyor! Uygun faizli 55 bin TL kredi
Japon Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremi için ürküten açıklama! Her 250 senede bir oluyor diyerek uyarılarda bulundu
Japon Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremi için ürküten açıklama! Her 250 senede bir oluyor diyerek uyarılarda bulundu
Bakan Şimşek'in tasarruf paketine CHP'den şaşkınlık yaratan açıklama: ''Asıl hedef CHP'li Belediyeler''
Bakan Şimşek'in tasarruf paketine CHP'den şaşkınlık yaratan açıklama: ''Asıl hedef CHP'li Belediyeler''
GSS borçları siliniyor! Hemen e-devletten kontrol edin
GSS borçları siliniyor! Hemen e-devletten kontrol edin
Fenerbahçe ağır yaralı: Konya’da puan farkı 6’ya çıktı…
Fenerbahçe ağır yaralı: Konya’da puan farkı 6’ya çıktı…
Süper Lig'de sonunda bu da oldu: TFF, o takıma haciz yolladı
Süper Lig'de sonunda bu da oldu: TFF, o takıma haciz yolladı
Çok Okunanlar
Günlük burç yorumları neler? Aşk, para, sağlık, kariyer, 13 Mayıs 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Günlük burç yorumları neler? Aşk, para, sağlık, kariyer, 13 Mayıs 2024 Pazartesi tüm burç yorumları
Altın alacaklar dikkat! Bugün altın kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın alacaklar dikkat! Bugün altın kaç TL, gram ve çeyrek altın ne kadar? 13 Mayıs 2024 Pazartesi güncel altın fiyatları
Japon Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremi için ürküten açıklama! Her 250 senede bir oluyor diyerek uyarılarda bulundu
Japon Deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, olası Marmara depremi için ürküten açıklama! Her 250 senede bir oluyor diyerek uyarılarda bulundu
THY uçağı kaza atlattı! Acil iniş yolculara korku dolu anlar yaşattı
THY uçağı kaza atlattı! Acil iniş yolculara korku dolu anlar yaşattı
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu yuvadan uçuyor, gideceği yeni yeni takım belli oldu
Galatasaray’dan gövde gösterisi: Rakibini adeta gole boğdu…
Galatasaray’dan gövde gösterisi: Rakibini adeta gole boğdu…
Yorumlananlar
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!
Son dakika! Fatih Karahan açıklama yaptı: Enflasyon gerilemeye başladı!