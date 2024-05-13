Ziraat Türkiye Kupası finalinin yeri belli oldu! Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını atatürk olimpiyat stadında paylaşacak

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında 23 Mayıs Perşembe günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finaline, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan ile yaptığı toplantı sonrası kupa finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

"BU MAÇIN YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLMASINI İSTİYORUZ"

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ortak kararla Türkiye Kupası finalinin Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanmasına karar verdik. Bu maçın yeni bir başlangıç olmasını istiyoruz. Futbolun, dostluk ve kardeşlik olduğunu, fair-play çerçevesinde gerçekleşmesi gerektiği konusunda iki kulübümüz mutabık." ifadelerini kullandı..

"50 BİN TÜRK BAYRAĞI YAPTIRACAĞIZ"

Final maçında Türkiye'nin özlediği tabloyu göstereceklerini aktaran Büyükekşi, "50 bin Türk bayrağı yaptıracağız. Türk bayrakları bütün taraftarlarımızın elinde olacak. Saat 19.00'da bir konser yapmayı planlıyoruz. Daha sonra kulüplerimiz ısınmaya çıkacak ve maç yapacaklar. Türkiye'nin özlediği tabloyu göstermiş olacağız." dedi.

YABANCI VAR HAKEMİ GÖREV YAPACAK

Öte yandan Büyükekşi, Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacaklarını ve müsabakaya yabancı VAR hakemi atanacağını bildirdi.