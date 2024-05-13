Bakan Şimşek'in tasarruf paketine CHP'den şaşkınlık yaratan açıklama: ''Asıl hedef CHP'li Belediyeler''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıda, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'ni kamuoyuyla paylaştı.

TASARRUF PAKETİNE CHP'DEN ŞAŞKINLIK VEREN AÇIKLAMA!

Tasarruf paketine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel'den 'pes' dedirten tepki geldi. Yücel, pakette asıl hedefin seçimlerde birinci olan CHP'nin olduğunu belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Deniz şu ifadeleri kullandı;

Tasarruf paketi süslü cümlelerle Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek tarafından paylaşıldı.

Kamu yatırımlarında, mal ve hizmet alımlarında kesintiler yapılması öngörülüyor. Bu pakette asıl hedef yerel seçimlerde 1. parti olan CHP’yi zayıflatmak ve CHP’li belediyeleri iş yapamaz hale getirmektir.

Mesela geçilmeyen köprülere, tedavi olunamayan hastanelere, yolcu inmeyen havaalanlarına garanti ücretleri ödenmeye devam edecek mi?