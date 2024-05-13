Kritik görüşme sonlandı: Miçotakis’in “terör örgütü” çıkışına Erdoğan müdahale etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis’i ve heyetini karşıladı. Ayrıca Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle bir karşılama düzenledi.

İki liderin ve heyetler arası görüşmenin ardından Erdoğan ve Miçotakis kameraların karşısına çıktı. Miçotakis’in “Hamas” söyleminin ardından Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi dikkat çekti.

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HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Filistin ve Hamas hakkında söyledikleriyle dikkat çekti. Miçotakis,

“Türkiye ile Orta Doğu konusunda görüş ayrılığı söz konusu olmaktadır. İsrail'in Gazze bölgesine girmesi ve terör örgütü olarak kabul ettiğimiz Hamas'ın Türkiye'nin değişik bir niteleme ile gördüğünü biliyoruz.”

Kiryakos Miçotakis’in açıklamasının ardından araya giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşı çıkarak şunları söyledi;

“Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Ben Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum. Hamas'ı, 1947'de işgal edilen topraklarını ve kendi insanını koruma mücadelesi veren bir direniş örgütü olarak görüyorum. Bunu görmemiz lazım. 40 bin insanını kaybetmiş Hamas'a eğer terör örgütü dersek bu haksızlık olur.

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Hamas'ı kendi insanını koruma mücadelesi veren insanlar olarak görüyorum. Bunlara karşı sizlerin de BM'de olumlu oy vermek suretiyle bu acımasızlığa katılmadınız. Adım adım Hamas'ı takip ediyorum. Sizler Hamas'a terör örgütü derseniz ben üzülürüm.”

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