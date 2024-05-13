Denizbank emekliye özel kredi veriyor! Uygun faizli 55 bin TL kredi

Denizbank emekliler için özel olarak hazırlanmış, 36 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan cazip faiz oranları ile tercih sebebi olabilecek bir kampanya açıkladı.

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Denizbank emekliye özel kredi veriyor! Uygun faizli 55 bin TL kredi

Emekli, maaşlarının gelir gider dengesinin altında kaldığı günlerde ek ödemeler alıyor. Faiz oranları ve ödenecek olan tutar dikkatleri üzerine topluyor, özellikle de acil ihtiyaçların karşılanmasında ön planda olan kredi destekleri. Denizbank ayrıca emekliler için özel olarak hazırlanmış, 36 aya kadar vade seçenekleriyle sunulan cazip faiz oranları ile tercih sebebi olabilecek bir kampanya açıkladı.

DenizBank'ın Mayıs Ayı Kampanyaları

Denizbank, emekli portföyünü genişletmek için uzun süredir çalıştı. Bu nedenle, maaşını artıran ve kredi başvurusunda bulunan emeklilere özel bir fırsat kampanyası başlattı. Bankanın resmi web sitesi, en yakın Denizbank şubesine giden emeklilerin yararlanabileceği bu kampanyanın çekici avantajlarını açıklıyor ve başvuru hakkında ayrıntıları içeriyor.

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Denizbank Kredisi

Emekli maaşını bankaya taşıyan ve emekli promosyonuna hak kazanan emekli, DenizBank ATM'sinden ücretsiz olarak maaş çekme ve bakiye sorgulama hakkının yanı sıra, tüm diğer banka ATM'leri ve PTT ATM'lerinden ayda "3 defa ücretsiz" maaş çekme ve bakiye sorgulama hizmeti elde edecek.

Maaşını taşıyan emekliye ücretsiz olarak para gönderebilirsiniz. Emekliler ayrıca kiralık kasa hizmetlerinde yüzde 25'lik bir indirim bekliyor. 5.000 TL kredi limiti ve 36 aya kadar taksit seçenekleriyle kredi kullanmak isteyen kişiler maaşını bankaya taşıyabilir. Banka tarafından sunulan kredi kampanyasına başvurmak için SMS ile de başvuru yapılabilir. Denizbank'tan 55.000 TL nakit ödemenizi hemen almanız için hiçbir belge, kefil veya şart gerekmez.

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