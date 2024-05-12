KOSGEB kesenin ağzını açtı! 350 bin TL kredi veriliyor

KOSGEB, girişimcileri desteklemek için 350.000 TL'lik bir girişim kredisi veriyor. Bu kredi, yeni bir iş kurmak veya mevcut işini büyütmek isteyenler için idealdir. İş planınız beğenilir ve onaylanırsa en kısa sürede ödeme alıp kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Ayrıca iki yıl boyunca geri ödeme yapmadan ödeme planı oluşturabilirsiniz.

KOSGEB 350 bin TL kredi verecek

KOSGEB tarafından sağlanan girişimci kredisi ile 350.000 TL kredi alabileceksiniz. İş planı, kredi kapsamında çok sayıda önemli durumdan biridir. Yapacağınız işi veya mevcut iş yerinizi büyütmek için bir iş planı yapın.

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Nakit ihtiyacı olanlar için faizsiz 350.000 TL kredi fırsatı! Yılın ilk ve son fırsatı: Yaptığınız iş planı doğru ve eksiksiz ise finansal planınız incelenir. Finansal durumunuz da sorunsuz ise krediyi hızlı bir şekilde hesabınıza yatırabilirsiniz.

KOSGEB tarafından sağlanan bu girişimci kredisi ile mevcut işinizi büyütün veya yeni bir iş yeri kurun. Sizin kararınız. Kredi iki yıl boyunca geri ödemesiz olarak ödenir. Özellikle yatırım yapacaklar için bu durumda olumlu bir sonuç elde edebiliyor. Girişimci gerekli belgeleri tamamlarsa 60 aylık bir vade ile kredi alabilir.