Ünlü ekonomist uyardı! Dolar için tarih verdi

Yatırımcılar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerindeki hareketliliği ve politika faiz oranlarındaki değişiklikleri yakından takip ediyor. Ekonomik stratejiler, seçim öncesinde 25 milyar dolarlık satışın ardından 1 Nisan'dan itibaren TCMB'nin 30 milyar dolarlık alımını içeriyor. Politika faizinin yüzde 50'ye yükseltilmesiyle birlikte bu alımların döviz kurları üzerinde nasıl bir etkisi olacağı merak konusu. Faiz oranlarının önümüzdeki aylarda düşmesi, piyasaların geleceğine dair önemli işaretler veriyor. Son zamanlarda TCMB tarafından gerçekleştirilen para politikası eylemlerinin ayrıntıları burada bulunabilir...

"Sıcak paraya o kadar ihtiyacımız var ki"

Türkiye ekonomisi, politika faizleri ve enflasyon arasındaki ilişkiyi yeniden gözden geçiriyor. Uzmanlar, yıl sonu enflasyonunun politika faizlerinin altında kalabileceğini ve bunun reel faize pozitif bir etkisi olabileceğini tahmin ediyor. Yabancı yatırımcıların Türk varlıklarına olan ilgisi, bu beklenti nedeniyle artıyor. Piyasalarda yeni bir hareketlilik, yerel yatırımcıların döviz satışları ve devlet iç borçlanma senetlerine yapılan yatırımlardan kaynaklanıyor. Yüksek faiz oranlarının cazibesini artıran küresel finans kuruluşları, Türkiye'nin finansal piyasalarındaki dinamikleri şekillendiriyor. Aşağıdakiler, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili son gelişmeler ve uzmanların görüşleri:

Haberin Devamı

Bu ekonomi bu yıl 50 politika faizimizin altında 42-43 seviyelerinde enflasyon kapatabilir. Bu nedenle reel faiz pozitiftir. Bu nedenle, 2025 ve 2026 yıllarında enflasyon daha da düşecek. Bu nedenle, daha önce 'aman gelmesin' dediğimiz sıcak paraya o kadar muhtacız ki, yavaş yavaş geldiğini görüyoruz.

Ne tür bir izlenim var? İlk olarak, Menkul Kıymet İstatistiklerine göre devlet iç borçlanma senetlerinde 600 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti.

Denizbank emekliye özel kredi veriyor! Uygun faizli 55 bin TL kredi

GSS borçları siliniyor! Hemen e-devletten kontrol edin

THY uçağı kaza atlattı! Acil iniş yolculara korku dolu anlar yaşattı

İkincisi, geçen hafta bahsettiğimiz 2,2 milyar dolarlık beklenti nedeniyle, Türkiye'deki yerleşiklerin hem gerçek hem de tüzel kişilerin satışları arttı. Bütün bunlar kura üzerinde bir baskı oluşturuyor. Küresel raporlara bakıldığında, örneğin, Stin'in geçtiğimiz haftalarda "dolar satın, TL alın" tavsiyesiyle karşılaştık. BNP Paribas, Türk tahvillerine geçmenizi tavsiye etti. Bütün bunlar, batı sermayecisi tarafından Türkiye'de yüzde elli olan tefeci faizinin bir şekilde satın alındığını gösteriyor. Bu faiz oranı dünya çapında çok yüksek."

Evren Devrim Zelyut, Türkiye ekonomisindeki son dönemdeki faiz oranları ve yabancı sermaye hareketleriyle ilgili olarak, "Rezervlerini doldurma gibi bir durum yok" dedi. Zelyut, yüksek politika faizlerinin yabancı yatırımcıları çektiğini belirtti, ancak bu durumun Türkiye'nin ihracatını artırma veya rezervlerini artırma yoluyla gerçekleşmediğini vurguladı. Zelyut, yüzde 50'lik politika faiziyle tefeci sermayeyi ülkeye çekmenin sanayi ve esnaf üzerindeki baskının sonbahar sonrası sürdürülebilir olmadığına dikkat çekti. Zeytun, Türk lirasının etrafında dönenler. Bununla birlikte, buradaki hareketin temel amacı, Türkiye'nin ihracatını artırarak rezervlerini doldurma olmadığı gerçeğini unutmayın. Bu nedenle, tefeci sermayeyi şu anda %50 politika faiziyle sanayinin ve esnafın gırtlağına basıyoruz. Sonbahardan sonra bu durum devam etmez."" diye ekledi.