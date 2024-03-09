İlk kez ev alacaklara TOKİ müjdesi! O kampanya başlıyor

Ev sahibi olmak isteyenler için iyi bir haber! Bu bölgelerde projeler başladı! Haberde tüm ayrıntılar yer alıyor.

YAYINLAMA
Google News
İlk kez ev alacaklara TOKİ müjdesi! O kampanya başlıyor

TOKİ, yeni projeleri açıkladı! Bu ilde ikamet edenlerin yüzleri gülecek. Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

TOKİ'nin Güncel Projeleri

TOKİ tarafından başlatılan ucuz projeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Nisan ayında tamamlanması planlanan projeler için yeni duyurular yapıldı. Nisan ayında TOKİ toplam 577 konut inşa etmeyi planlıyor. Kırıkkale, Konya ve Erzincan'da konutlar yer alacak. Kırıkkale Çelebi mahallesinde 71 konut, Konya Hüyük mahallesinde 126, 142 ve 24 konut ve Erzincan ilinde 214 konut yapılacak. İhale tarihleri ve saatleri şu şekilde açıklandı:

Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladıEmekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı

Asgari ücrete yeni zam geliyor mu?Asgari ücrete yeni zam geliyor mu?

5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı

Kırıkkale İli Çelebi İlçesi Çelebi Mahallesi 3. Etap 71 Adet Konut 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ve Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 3 Nisan 2024 saat 14.00'te yapılacaktır.

2. Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut:

Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Nisan 2024 saat 14:00'te yapılacaktır.

Erzincan İli Refahiye İlçesi Camiişerif Mahallesi'nde bulunan 3 Etap 214 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi bulunmaktadır.

Erzincan İli Refahiye İlçesi Camiişerif Mahallesi'nde 3 Etap 214 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Nisan 2024 saat 14.30'da yapılacaktır.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mukabele ne zaman, hangi kanalda? Diyanet TV mukabele saatleri
Mukabele ne zaman, hangi kanalda? Diyanet TV mukabele saatleri
Kurum müjdeleri peş peşe sıraladı! 100 bin TL hibe, ''İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz ''
Kurum müjdeleri peş peşe sıraladı! 100 bin TL hibe, ''İstanbul'u büyütecek kadınları destekleyeceğiz ''
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı
5G Türkiye’ye geliyor! O tarihi bakan açıkladı
Son Haberler
Pendik Kurtköy Kültür sokağı ve semt merkezi görkemli törenle hizmete açıldı
Pendik Kurtköy Kültür sokağı ve semt merkezi görkemli törenle hizmete açıldı
İlk kez ev alacaklara TOKİ müjdesi! O kampanya başlıyor
İlk kez ev alacaklara TOKİ müjdesi! O kampanya başlıyor
Söylemler gitgide sertleşiyor: AK Parti’nin hedefinde Yeniden Refah Partisi var!
Söylemler gitgide sertleşiyor: AK Parti’nin hedefinde Yeniden Refah Partisi var!
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Sıcak Gelişme: Mısır’a kaçan Yazar Tok ve oğlu, Amerika’ya geçiş yaptı!
Sıcak Gelişme: Mısır’a kaçan Yazar Tok ve oğlu, Amerika’ya geçiş yaptı!
31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde
31 Mart'ta kullanacağımız oy pusulası belli oldu, boyu nerdeyse 1 metre, en küçüğü ve en büyüğü o ilde
Çok Okunanlar
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Zincir marketler Ramazan kolisi fiyatlarını açıkladı! İşte liste liste 2024 Ramazan koli fiyatları, Tarım Kredi, Şok, Çağrı, Migros,
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan olay yaratacak açıklamalar! ''Doğru bulmuyorum, hepsi bir birine benziyor''
Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan’dan olay yaratacak açıklamalar! ''Doğru bulmuyorum, hepsi bir birine benziyor''
Güzel sanatçı Hadise kırmızı elbisesi ile yaktı geçti, yürekleri hoplattı, görenleri kendine hayran bıraktı
Güzel sanatçı Hadise kırmızı elbisesi ile yaktı geçti, yürekleri hoplattı, görenleri kendine hayran bıraktı
DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'dan skandal açıklama: ''PYD'yi hiç kimse terör örgütü olarak görmüyor''
DEM Parti İBB Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş'dan skandal açıklama: ''PYD'yi hiç kimse terör örgütü olarak görmüyor''
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Apple 10 milyon dolar dağıtacak! Telefonunuzda bu sorun varsa sizde alacaklısınız
Balık burçları ramazan ayı size enerji getirecek
Balık burçları ramazan ayı size enerji getirecek
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları