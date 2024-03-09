İlk kez ev alacaklara TOKİ müjdesi! O kampanya başlıyor

TOKİ, yeni projeleri açıkladı! Bu ilde ikamet edenlerin yüzleri gülecek. Haberimizden tüm ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

TOKİ'nin Güncel Projeleri

TOKİ tarafından başlatılan ucuz projeler, ev sahibi olmak isteyen vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Nisan ayında tamamlanması planlanan projeler için yeni duyurular yapıldı. Nisan ayında TOKİ toplam 577 konut inşa etmeyi planlıyor. Kırıkkale, Konya ve Erzincan'da konutlar yer alacak. Kırıkkale Çelebi mahallesinde 71 konut, Konya Hüyük mahallesinde 126, 142 ve 24 konut ve Erzincan ilinde 214 konut yapılacak. İhale tarihleri ve saatleri şu şekilde açıklandı:

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Kırıkkale İli Çelebi İlçesi Çelebi Mahallesi 3. Etap 71 Adet Konut 1 Adet 2 Dükkanlı Ticaret Merkezi İnşaatı ve Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 3 Nisan 2024 saat 14.00'te yapılacaktır.

2. Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut:

Konya İli Hüyük İlçesi Selki Mahallesi 4. Etap 126 Adet Konut, Hüyük İlçesi Akdağ Mahallesi 5. Etap 142 Adet Konut ve Yalıhüyük İlçesi Aşağı Mahallesi 2. Etap 24 Adet Konut İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Nisan 2024 saat 14:00'te yapılacaktır.

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Erzincan İli Refahiye İlçesi Camiişerif Mahallesi'nde bulunan 3 Etap 214 Adet Konut ve 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi bulunmaktadır.

Erzincan İli Refahiye İlçesi Camiişerif Mahallesi'nde 3 Etap 214 Adet Konut, 1 Adet 4 Dükkanlı Ticaret Merkezi ve 1 Adet Cami İnşaatları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi ihalesi 4 Nisan 2024 saat 14.30'da yapılacaktır.