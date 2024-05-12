Altın analistten bomba tahmin: Ons altın 8.000 doları görebilir

Küresel uluslararası rezervlerin bir parçası olarak düşük altın yüzdesi ve hisse senedi piyasasının büyüklüğü de dahil olmak üzere farklı faktörlere göre, altın fiyatları yükselmeye hazırlanıyor olabilir. Analist, ons başına 8.000 dolarlık fiyatları mümkün olabileceğini aktardı.

KOSGEB kesenin ağzını açtı! 350 bin TL kredi veriliyor

ANALİST, ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ALTIN FİYATLARINDA HIZLANMA ÖNGÖRÜYOR

Küresel altın piyasasında uzmanlaşmış bir analist olan Jan Nieuwenhuijs, altın fiyatları için yaklaşmakta olan çok yıllı bir altın piyasasını tahmin etti. Yakın tarihli bir makalede, Nieuwenhuijs, tümü altına elverişli olan farklı faktörlerin birleşiminin ve jeopolitik durumun, önümüzdeki on yıl içinde fiyatları ons başına 8.000 dolara çekebilecek altın değer kazanmasında bir ivmeye işaret ettiğini açıklıyor.

Uzman, son fiyat artışlarının altın fiyatlarını 2012'den bu yana yaklaşık olarak aynı bölgede tutan çok yıllık bir konsolidasyon bölgesinden çıkardığını açıklıyor. Nieuwenhuijs tarafından kullanılan uzun vadeli göstergelerden biri, 1980'de %6'dan fazla olduğu tahmin edilen ve şu anda sadece %3'e ulaşan küresel finansal varlıkların bir parçası olarak düşük altın yüzdesidir.

İnşaat maliyetleri arttı mı? Konut alacakları yakından ilgilendiriyor…

Ayrıca, şu anda dünyanın rezerv para birimi olan ABD dolarını destekleyen altın seviyesi neredeyse tarihi en düşük seviyelerdende olmasıdır. Nieuwenhuijs açıkladı;

Haberin Devamı

“Önceki iki düşük 1971 ve 2000'deydi ve ardından çok yıllı altın boğa piyasaları takip etti. Yani, büyük olasılıkla yeni bir boğa piyasası üzerimizde.”

GEÇMİŞE GÖRE ALTIN DÜŞÜK KALIYOR

Uzman analist, küresel rezervlerin yüzdesi olarak altının geçmiş seviyelere göre düşük olduğunu söyledi. Ancak iki faktör nedeniyle dolara olan güven kaybı nedeniyle yükseldiğini açıklıyor:

Temmuzda emekli maaşı ne kadar olacak? Emekliye zam var mı?

“ABD'deki Rus varlıklarının dondurulması ve Federal Rezerv'in enflasyonu başarısız girişimleriyle birlikte spiralleşen borç. Sonuç olarak bu, Çin Halk Bankası gibi merkez bankalarını rekor seviyelerde altın satın almaya zorluyor.”

Son olarak, ABD ekonomi büyüklüğüne kıyasla hisse senedi piyasasının büyüklüğü rekor seviyelere ulaştı. Nieuwenhuijs, patlamaya hazır olan öz sermaye balonunun, ekonomiyi yeniden canlandırmak için para politikasının gevşetilmesinin ardından izleyeceğini şu şekilde söylüyor;

“Bu, para biriminin değerinin aşamalı olarak düştüğü ve altın fiyatının değer kazandığı balonların söndüğünü ve her zamankinden daha kolay bir para kısır döngüsüne yol açtığını görebiliriz.”

Uzman isimi İslam Memiş; “ben olsam” diyerek hangi tavsiyelerde bulundu?