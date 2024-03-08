Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı

Emekliye özel olarak 2024 yılında başlatılacak olan desteklerle ilgili son dakika açıklama yapıldı.

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Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "2024 yılı emekli yılı olacak" açıklamasının ardından çalışmalar hızlandı. Daha önceki yıl da emekli yılı olarak ilan edildi. En düşük emekli maaşı düzenlemesi, EYT Onayı ve bayram ikramiyeleri dahil olmak üzere emekliye Ocak zammının ardından yıl Kasım ayında 5 bin lira Cumhuriyet ikramiyesi ile sona ermişti. Emekli maaşlarına iki kez düzenleme yapılmasına karar verildi ve bu da 2024 yılında emeklilere iyi gelecek.

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Meclisin, emekli ikramiyelerine yapılan yüzde 50 zam sonrasında yoğun bir çalışma başlatacağı tahmin ediliyor. Emekliler için yeni bir yardım paketi için çalışmaların 2024 yılında başlaması bekleniyor. Bu müjdenin ayrıntıları araştırılıyor. Şu anda seçimler nedeniyle tatil olan meclisin Nisan ayında açılması planlanıyor. Bu düzenleme, meclisin Nisan ayında açılmasının ilk gündeminin olduğunu belirtiyor.

Emeklilere sağlanacak yeni desteklerle ilgili çalışmalar, Nisan ayında meclisin açılmasıyla başlayacak. Emekliye kira, enerji, finans ve tatil desteği gibi birçok alanda yeni imkanların tanıtılması bekleniyor.

Bu yardımların birleştirilmesi durumunda emeklilere yedi büyük müjde verilecek. Yerel hizmetler, özellikle seçim senesi olmasa da grekete geçmiş yediden yetmişe destek paketlerini açıklamaya başladı. Ek olarak, emekliye belediye hizmetlerinde indirimli bir hizmet sunulması bekleniyor. Seçimler sonrasında hizmete geçecek olan paket, belediye işlerinde indirimler ve emeklilere toplu taşıma, belediye tesisleri ve su faturalarında indirimler gibi ayrıcalıklar sağlayacaktır.

Emeklilere Özel Destek

Emekliye ulaşım desteği, toplu ulaşımda mevcut indirimleri ve uçak ve tren biletlerinde ayrıcalıkları içerecek. Enerji kullanımını azaltmak için emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarına düzenlemeler getirilecek. Uzun süredir merakla beklenen emekliye kira yardımı ile ilgili ayrıntılar da seçimlerin ardından yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak.

Büyük şehirlerde ikamet eden emeklilere, özellikle düşük aylıklardan başlayarak kira yardımı sağlanması planlanıyor. Ek olarak, emekliye sağlanacak finansal destek, ücretsiz banka hizmetleri, promosyonlarda artış ve düşük faizli kredi avantajları içerecektir. Tatil desteği paketinde ise emekliye kamu kurumlarının tesislerinin açılacağı ve bu tesislerde konaklama ve tatil yapma fırsatı vereceği belirtiliyor.

Emeklilere ödenen maaş zammı ve refah payı ile ilgili gelişmeler mevcuttur. Temmuz 2024'ten önce emekli maaşların refah payı düzenlemesi yürürlüğe girecek. Emekliler için tasarlanan bu yardım paketinin daha da genişleyebileceği söyleniyor. Bu yardım paketinin emeklilerin refah seviyesini artırması bekleniyor.

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