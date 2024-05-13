GSS borçları siliniyor! Hemen e-devletten kontrol edin

Torba yasa tasarısının meclis gündemine gelmesiyle, milyonlarca emekli bu yasadaki bir hükme büyük ilgi gösteriyor. Bu hüküm, emeklilerin bazı borçlarının affedilerek silinmesini öngörüyor.

Sağlık borçlarından dolayı hastane ziyaretlerini erteleyen emekliler ve sigortalılar için iyi bir haber var. Meclis, torba yasada yeni bir düzenleme ile bir yıl boyunca sağlık borcu olan kişilere ücretsiz sağlık hizmeti vermeyi öneriyor.

Genel Sağlık Sigortası (GSS) borçlarını silmek için Meclis'in gündemine taşınan bu yeni düzenleme, işsizlik nedeniyle sigorta prim ödemelerinde sorun yaşayan vatandaşları sevindirir. Torba yasa taslağında yer alan 80 maddeden biri olan 54. madde, GSS borçlarını kapsamaktadır.

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1 Ocak 2014 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşlar için iyi bir haber var. Bu tarihten önceki borçlar ve gecikme faizleri, torba yasa tasarısına eklenen yeni bir düzenleme ile tamamen affedilecektir.

Genel Sağlık Sigortası Primleri

Vatandaşlar, SGK veya Bağ-Kur kapsamındaki sigorta primlerini ödeyemedikleri durumlarda sağlık hizmetlerinden yararlanmak için aylık GSS primleri ödemekle yükümlüdürler.

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Ödenmeyen GSS prim borçlarını SGK, icra takibi yoluyla tahsil edebilir.

GSS borcu olan kişiler, devlet hastanelerinde yalnızca acil durumlarda sağlık hizmeti alabilirler.

GSS prim borçları belirlenen süre içinde ödenmezse, Sosyal Sigortalar Kurumu yasal yollardan, örneğin haciz işlemi yoluyla borçları tahsil edebilir.

GSS prim borcu olanlar, acil servis dışındaki sağlık hizmetlerinden (örneğin muayene veya tedavi) yararlanamazlar.