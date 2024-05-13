ING bank emekliyi ihya edecek! Yeni promosyon kampanyası duyuruldu

ING bank emekliler için yeni bir kampanya başlattı. Emeklilere ödenecek olan promosyon miktarında çok ciddi değişiklikler yapıldı.

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ING bank emekliyi ihya edecek! Yeni promosyon kampanyası duyuruldu

ING Bank, emeklileri sevindiren kampanyalarını açıkladı. Bankanın resmi web sitesi, kampanyayla ilgili bir açıklama yayınladı.

ING Bank'ın kampanyasının ayrıntıları: ING Bank emekli promosyonlarını önemli ölçüde artırmıştır. Emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere emekli promosyonu olarak 18 bin lira vereceklerini açıkladı. Bu kampanyadan yararlanmak isteyen emekliler de maaşlarını yükseltmeye başladılar. Banka tarafından düzenlenen kampanyaya göre, otomatik fatura ödeme emri veren emekliler, ek olarak 3 bin TL nakit promosyon ödemesi alabilirler.

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Turuncu Ekstra Plus Avantajları: Emekliler, üç ay boyunca puan toplama koşulu olmadan bu avantajlardan yararlanabilecekler.

ING BANK ne kadar promosyon verecek?

Bankanın açıklamasına göre

10.250 TL'ye kadar olan emekli maaşı,

10 bin TL ile 15 bin TL arasında bir maaş alan kişilere 10 bin TL,

15 bin TL ile 20 bin TL arasında bir maaş alan kişilere 12.500 TL,

20 bin TL üzerinde ücret alan kişiler için 15 bin TL.

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