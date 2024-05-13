ABD CPI verileri ne zaman? Amerika enflasyon rakamları hangi gün açıklanacak?

Bu hafta küresel piyasalar Amerika’dan gelecek olan enflasyon verlerini takip edecek. Hem geleneksel hem dijital piyasaları yakından ilgilendiren gelişme olacak. Peki ABD enflasyon ne zaman açıklanacak?

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ABD CPI verileri ne zaman? Amerika enflasyon rakamları hangi gün açıklanacak?

Ekonomik veri açıklamalarının arka planında, Federal Rezerv yetkililerinin yorumları piyasa katılımcıları için artan bir önem üstleniyor. Hafta, para politikası yönü ve enflasyon yönetimi hakkında değerli ipuçları sunan önde gelen Fed figürlerinden bir dizi içgörü ile ortaya çıkıyor.

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Bunu göz önünde bulundurarak, katılımcılarının odağı, TÜFE ve ÜFE verileri ufukta belirirken enflasyonist baskılara keskin bir şekilde uyum sağlamaya devam ediyor. ABD Üretici Fiyat Endeksi (PPI) ve Temel ÜFE verilerinin, sektörler arasındaki fiyatlandırma dinamikleri hakkında önemli bilgiler sunacak. İlk veriler 14 Mayıs Salı günü yayınlanması planlanıyor.

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VERİLER SALI VE ÇARŞAMBA GELECEK

14 Mayıs Salı günü saat 15:30’da ABD Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) açıklanacak. 15 Mayıs Çarşamba günü saat 15:30’da ABD Tüketici Fiyat Endeksi belli olacak. Diğer yandan 16 Mayıs Perşembe günü saat 15:30’da ABD işsizlik haklarından yararlanma başvuruları açıklanacak.

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Bu veriler hem iş hem dış piyasada yakından takip edilecek. Enflasyon rakamlarının pozitif gelmesi ile beraber piyasalarda hareketlilik yaşanacak. Ancak negatif bir durumda ise, piyasalar yeniden stres yaşayacak.

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