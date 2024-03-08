Asgari ücrete yeni zam geliyor mu?

Asgari ücret zammına ilişkin tartışmalar başlangıçta başlamıştı. Asgari ücrete zam tartışmaları, ilk iki aylık enflasyon rakamlarının beklentileri aştığı açıklanmasıyla yeniden gündeme geldi.

Ocak ayında yüzde 6,7 olan aylık enflasyon, şubat ayında yüzde 4,53 artış gösterdi. Bu nedenle, yılın ilk iki ayında asgari ücret enflasyon rakamları karşısında %11,23 düştü. Yıl sonu enflasyon beklentisini Merkez Bankası %36 olarak açıkladı.

Bu yıl asgari ücrete sadece bir zam yapılacağı açıklanmasına rağmen, halk ikinci bir zam gelir mi? sorusuna yanıt aramaya başladı.

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Asgari ücretle ilgili bir soruya yanıt veren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışmaların nisan ayının ortalarından itibaren başlaması mümkündür. Akbaşoğlu, "O tarihten itibaren bu konuları müzakere edeceğiz ve haziran sonu temmuz başı itibarıyla emeklilerimiz başta olmak üzere bütün çalışanlarımızla ilgili daha iyileştirici, alım gücünü artırıcı değerlendirmelerimizi hep beraber kamuoyuyla paylaşacağız ve buna dair düzenlemelerimizi de inşallah gerçekleştireceğiz" dedi.

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Ocak ayında asgari ücret yüzde 49 arttı ve 11 bin 402 liradan 17 bin 2 liraya yükseldi. Asgari ücret, 2022 ve 2023 yıllarında iki kez artmıştı, ancak 2024 yılında sadece bir zam yapılacak.