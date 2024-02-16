PTT'den geliyorum dedi herkesi inandırdı! Tebliğ var diyerek boş senet imzalattı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, dolandırıcı bir şahıs evleri tek, tek gezerek PTT görevlisi gibi vatandaşlara tebliğ diye senet imzalattı.

YAYINLAMA
Google News
PTT'den geliyorum dedi herkesi inandırdı! Tebliğ var diyerek boş senet imzalattı

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde, kapı kapı dolaşarak kendini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtan, tebliğ olduğunu söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştiren dolandırıcı, polis tarafından yakalandı. Onlarca kişiden imzalı senet toplayan şüpheli, adli kontrolle serbest kaldı.
Dolandırıcılar, farklı farklı yöntemlerle vatandaşları her gün tuzaklarına düşürürken, İzmir Karşıyaka’daki yöntem bu kadarda olmaz dedirtti.

PTT görevlisi olarak tanıttığı vatandaşlara tebliğ diye, boş senet imzalattı

İlçede kapı kapı dolaşan bir kişi, kendisini PTT görevlisi veya kurye olarak tanıtarak vatandaşlara tebliğ olduğunu, imzalamaları gerektiğini söyleyerek imza atılacak kısma boş senetler yerleştirdi.
Kağıttan basit bir düzenek yaparak bu şekilde onlarca kişiden imzalı senet topladığı tespit edilen şüpheli F.Y., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

PTT'den geliyorum dedi herkesi inandırdı! Tebliğ var diyerek boş senet imzalattı

“Resmi Belgede Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işleyen F.Y. isimli şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrolle serbest kaldı.

Taksici Oğuz Erge'nin katilinin ilk duruşması görüldüTaksici Oğuz Erge'nin katilinin ilk duruşması görüldü

Bilgisayar alacaklar acele edin! Fiyatlar uçacakBilgisayar alacaklar acele edin! Fiyatlar uçacak

Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu!Şehit polis memuru Fethi Sekin'in oğlu Galatasaray'a transfer oldu!

Motosiklet tutkunları için bir yenilik! Dünyaca ünlü Royal Enfield, Türkiye pazarına giriyorMotosiklet tutkunları için bir yenilik! Dünyaca ünlü Royal Enfield, Türkiye pazarına giriyor

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin ilk duruşması görüldü
Taksici Oğuz Erge'nin katilinin ilk duruşması görüldü
PKK'nın Suriye kolu kadın terörist, Aksaray'da yakalandı!
PKK'nın Suriye kolu kadın terörist, Aksaray'da yakalandı!
Bitlis-Baykan karayolunda heyelan! 8 saat trafiğe kapalı yolda, kontrollu geçişler başladı
Bitlis-Baykan karayolunda heyelan! 8 saat trafiğe kapalı yolda, kontrollu geçişler başladı
Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı! Taşkın akan su köprüleri yıktı geçti!
Siverek’te şiddetli yağış, sulama barajını patlattı! Taşkın akan su köprüleri yıktı geçti!
Son Haberler
Erzincan'da toprak altında kalanların isimleri belli oldu! 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Erzincan'da toprak altında kalanların isimleri belli oldu! 8 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oğlak burcu olanlar bu ay sizin ayınız! 17 Şubat oğlak burcu günlük burç yorumu
Oğlak burcu olanlar bu ay sizin ayınız! 17 Şubat oğlak burcu günlük burç yorumu
Bursa’da şaşkınlık veren görüntü! Özel halk otobüsünü şoför şaha kaldırdı, tek teker üzerinde sürdü!
Bursa’da şaşkınlık veren görüntü! Özel halk otobüsünü şoför şaha kaldırdı, tek teker üzerinde sürdü!
Çok eski tarihli İstanbul fotoğrafları, daha önce hiç görmediğiniz Macar arşivinden 1800 yıllara ait muhteşem İstanbul fotoğrafları
Çok eski tarihli İstanbul fotoğrafları, daha önce hiç görmediğiniz Macar arşivinden 1800 yıllara ait muhteşem İstanbul fotoğrafları
Bursa’da soba zehirlenmesi! Yaşlı çift karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti!
Bursa’da soba zehirlenmesi! Yaşlı çift karbonmonoksit gazından hayatını kaybetti!
Erzincan’da, toprak kayması sırasında orada bulunan işçi, o anları anlattı: ''Deprem oldu sandık''
Erzincan’da, toprak kayması sırasında orada bulunan işçi, o anları anlattı: ''Deprem oldu sandık''
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak 16 Şubat Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak 16 Şubat Cuma tüm ülke geneli hava durumu ve sıcaklıkları
Çok eski tarihli İstanbul fotoğrafları, daha önce hiç görmediğiniz Macar arşivinden 1800 yıllara ait muhteşem İstanbul fotoğrafları
Çok eski tarihli İstanbul fotoğrafları, daha önce hiç görmediğiniz Macar arşivinden 1800 yıllara ait muhteşem İstanbul fotoğrafları
İstanbul'un en son seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte HBS Araştırma şirketinin çarpıcı sonuçları
İstanbul'un en son seçim anketi! Ekrem İmamoğlu mu Murat Kurum mu? İşte HBS Araştırma şirketinin çarpıcı sonuçları
Hıdırellez ne zaman? 2024 hıdırellez ne zaman kutlanacak?
Hıdırellez ne zaman? 2024 hıdırellez ne zaman kutlanacak?
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik kaza getirdi! Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı! ölü ve çok sayıda yaralı var!
Dikkatsizlik ve tedbirsizlik kaza getirdi! Yozgat'ta yolcu otobüsü kaza yaparak yan yattı! ölü ve çok sayıda yaralı var!
Bursa'da ilginç olay! Yol kenarında tuvaletini yapan adam, silahla vuruldu!
Bursa'da ilginç olay! Yol kenarında tuvaletini yapan adam, silahla vuruldu!
Yorumlananlar
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
Kahve dükkanında çekilen görüntüler mide bulandırdı! İzleyenlere 'pes' dedirtti
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti İBB adayı Murat Kurum'dan öğrencilere büyük müjde! İşte peş peşe sıralanan 11 yeni müjde
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
AK Parti seçim çalışma toplantısına silahlı saldırıda bulunuldu: 1 kişi yaralı
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek
Emekliye seçim müjdesi! Bir kere değil her ay 5 bin TL ödeme verilecek