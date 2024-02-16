Bilgisayar alacaklar acele edin! Fiyatlar uçacak

Türkiye bilgisayar pazarında geçen yılki yüksek büyümenin ardından bu yıl seçim sonrası gelmesi beklenen ilave mali sıkılaştırma tedbirleri nedeniyle yüzde 10 civarında bir daralma bekleniyor. HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, konuyla ilgili olarak, "Bu yıl bilgisayarlarda TL bazında yüzde 25 civarı fiyat artışı bekleniyor" dedi.

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Bilgisayar alacaklar acele edin! Fiyatlar uçacak

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar, yazıcı ve baskı sistemleri üreten donanım şirketi olan HP'nin sektöre ilişkin değerlendirmelerini yaptı.

Urçar, Gündem Teknoloji programında konuştu ve "Dünyada kişisel bilgisayar pazarı yüzde 14 küçülürken Türkiye'de sektör büyüdü" dedi. Kurumsal bilgisayar pazarı 16% büyürken, tüketici bilgisayar pazarı 36% büyüdü. Dünya çapındaki bilgisayar pazarı 225 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de kişisel bilgisayar pazarı 2.5 milyar dolar ve adet olarak 3 milyona ulaştı" dedi.

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Serdar Urçar, tüketici elektroniği fiyat eğilimine ilişkin olarak, "Yapay zeka mega bir trend" dedi. Tüm endüstriye yön veren üretken yapay zekayı konuşuyoruz. Üretken yapay zekanın kişisel bilgisayarlarda önemli bir ilerleme göstermesini bekliyoruz. Bu yıl seçim sonrası ilave mali sıkılaştırma tedbirleri nedeniyle Türkiye'de geçen yılki büyümenin üstüne yüzde 5 ila yüzde 10 arasında bir daralma bekleniyor. Yazıcıdan fiyatların sabit kalmasını bekliyoruz."dedi.

Serdar Urçar, bilgisayarların bu yıl TL bazında yaklaşık yüzde 25 fiyat artışı beklendiğini belirtti. Bir yapay zeka projemiz var. Yazıcı tarafında ise fiyatlarda önemli bir artış beklemiyoruz. Fiyat değişmeyecek. açıklama yaptı.

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