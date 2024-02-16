Bilgisayar alacaklar acele edin! Fiyatlar uçacak

HP Türkiye Genel Müdürü Serdar Urçar, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilgisayar, yazıcı ve baskı sistemleri üreten donanım şirketi olan HP'nin sektöre ilişkin değerlendirmelerini yaptı.



Urçar, Gündem Teknoloji programında konuştu ve "Dünyada kişisel bilgisayar pazarı yüzde 14 küçülürken Türkiye'de sektör büyüdü" dedi. Kurumsal bilgisayar pazarı 16% büyürken, tüketici bilgisayar pazarı 36% büyüdü. Dünya çapındaki bilgisayar pazarı 225 milyar dolara ulaştı. Türkiye'de kişisel bilgisayar pazarı 2.5 milyar dolar ve adet olarak 3 milyona ulaştı" dedi.

TUSAŞ, ANKA-3'ün ilk görüntülerini paylaştı

Togg’un batarya tedarikçisi Farasis zarar mı ediyor? O ekonomist verilerle açıkladı…

Emekli olunca ne kadar maaş alacağım? diye merak edenlere E-devlet'ten bomba özellik!





Serdar Urçar, tüketici elektroniği fiyat eğilimine ilişkin olarak, "Yapay zeka mega bir trend" dedi. Tüm endüstriye yön veren üretken yapay zekayı konuşuyoruz. Üretken yapay zekanın kişisel bilgisayarlarda önemli bir ilerleme göstermesini bekliyoruz. Bu yıl seçim sonrası ilave mali sıkılaştırma tedbirleri nedeniyle Türkiye'de geçen yılki büyümenin üstüne yüzde 5 ila yüzde 10 arasında bir daralma bekleniyor. Yazıcıdan fiyatların sabit kalmasını bekliyoruz."dedi.



Serdar Urçar, bilgisayarların bu yıl TL bazında yaklaşık yüzde 25 fiyat artışı beklendiğini belirtti. Bir yapay zeka projemiz var. Yazıcı tarafında ise fiyatlarda önemli bir artış beklemiyoruz. Fiyat değişmeyecek. açıklama yaptı.