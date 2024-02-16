Motosiklet tutkunları için bir yenilik! Dünyaca ünlü Royal Enfield, Türkiye pazarına giriyor

Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından Kibar Holding’in bir kuruluşu olan K-RIDES şirketi, dünyanın seri üretimde önde gelen, motosiklet üreticilerinden biri olan Royal Enfield ile iş birliği yaparak, Türkiye pazarıyla buluşturacak.

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Motosiklet tutkunları için bir yenilik! Dünyaca ünlü Royal Enfield, Türkiye pazarına giriyor

Kibar Holding yeni şirketi K-RIDES şirketi ile dünyanın en köklü motosiklet markalarından Royal Enfield’i Türkiye pazarına getiriyor. K-RIDES çatısı altında yapılanmaya hızla başlayan marka, dünya genelinde en çok beğenilen ikonik modellerini de Türkiye’de motosiklet tutkunları ile buluşturacak.

Türkiye’nin öncü sanayi gruplarından Kibar Holding’in yeni kurduğu K-RIDES şirketi, dünyanın seri üretimde kesintisiz en uzun geçmişe sahip motosiklet üreticilerinden biri olan Royal Enfield ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Royal Enfield Türkiye pazarıyla buluşacak.

Motosiklet tutkunları için bir yenilik! Dünyaca ünlü Royal Enfield Türkiye pazarına giriyor

Tarihi mirasa ve derin tecrübeye sahip iki kuruluşun iş birliğiyle Türkiye motosiklet pazarına yeni bir soluk kazandıracaklarını aktaran Kibar Holding Kurumsal Gelişim ve Strateji Başkan Yardımcısı Gökhan Lokmanoğlu, “30 yılı aşan otomotiv sektörü deneyimimizi, mobilite altında genişletip çeşitlendiriyor; motosiklet sektörüne de K-RIDES şirketimiz ile giriş yapıyoruz. Erişilebilir, sürdürülebilir lüks ve premium algısını tüketiciye sunmayı hedefleyen K-RIDES şirketimiz için, Kibar Holding’in otomotiv sektöründe sahip olduğu tecrübe itici güç olacak. Bu alanda dünyanın en köklü şirketlerinden, 125 yıldır üretim yapan Royal Enfield markasını Türkiye pazarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Motosiklet tutkunları için bir yenilik! Dünyaca ünlü Royal Enfield Türkiye pazarına giriyor

Türkiye'de motosiklete yönelik artan talebi sınıfının en iyi markalarıyla karşılama ve geliştirme misyonunu üstlendiklerini belirten Lokmanoğlu, sadece müşteri odaklı satış ve satış sonrası hizmetler değil, birbiriyle entegre işleyen ve çeşitlenen topluluk etkinlikleri, sürüş deneyimleri, sürücü eğitimleri, sadakat programları gibi alanları da kapsayan deneyim odaklı bir ekosistem kurmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Royal Enfield Ticaret Direktörü Yadvinder Sing Guleria ise, Kibar Holding iş birliğine ilişkin açıklamasında şunları söyledi: “Büyüyen Royal Enfield ailesine katılan K-Rides ve Kibar Holding ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Holdingin Türkiye pazarındaki derin bilgi ve tecrübesine güveniyoruz. Güçlü bir bayi ağı geliştirmeyi, ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla ‘Pure Motorcycling’i Türkiye'deki sürücü topluluğuna daha da yakınlaştırmayı hedefliyoruz.”

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Yapılan açıklamaya göre, motor hacimlerinin 250cc ile 750cc arasında değiştiği motosiklet segmentinde dünya liderlerinden olan Royal Enfield ve Kibar Holding’in distribütörlüğüyle kurulan iş birliği, ülkemizdeki motosiklet tutkunlarına Royal Enfield’ın farklı marka deneyimini sunacak. Bu deneyime Bullet, Classic, HNTR, Meteor, Super Meteor, Interceptor ve Continental GT gibi 350cc ve 650cc motor hacmine sahip ikonik modellerin yanı sıra sektörde heyecan oluşturan Himalayan, Shotgun ve yeni platformlar eşlik edecek. Marka ile motosiklet kategorisinin, kendi sınıfında üstün kalite ve premium algısı ile eşleşen markaları ile motosiklet sürücüleri için kişisel koruyucu ekipmanlardan kıyafete, donanımdan yedek parça ve aksesuarlara uzanan geniş bir ürün gamı tüketiciyle buluşacak.

Motosiklet tutkunları için bir yenilik! Dünyaca ünlü Royal Enfield Türkiye pazarına giriyor

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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