Pişkin komşu 'pes' dedirtti! Sahibinden habersiz takviye yaptığı minibüsü yaktı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, aküsüne takviye yapmak isteyen komşu esnaf iddiaya göre Ahmet Sami Tan'dan habersiz aracını kullandı. Takviye sırasında yangın çıkarıp aracı yaktığı ve daha sonra telefonlarına bakmadığını belirten Ahmet Sami Tan' “Fazlasını istemiyoruz, zararımız karşılansın yeter bize” dedi.

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Pişkin komşu 'pes' dedirtti! Sahibinden habersiz takviye yaptığı minibüsü yaktı!

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, iddiaya göre, sahibinden habersiz akü takviyesi yapılmaya çalışılan bir minibüs alev aldı. Yangını çıkaran esnaf komşusunun olaydan sonra telefonlarına bakmadığını söyleyen Ahmet Sami Tan, “Benden habersiz araca takviye yapılmaya çalışılırken yangın çıkmış” dedi.

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre esnaflık yapan Ahmet Sami Tan’ın dükkan komşusu kendisinden aracına akü takviyesi atmasını istedi. Ahmet Sami Tan, iş yeri önünde bulunan minibüsten böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek işine döndü. Daha sonra iddiaya göre Tan’dan habersiz bir şekilde aracına takviye yapmaya çalışan şahıs, minibüsün yanmasına sebep oldu. Yaşanan olayda zararlarının 120 bin TL olduğunu söyleyen Ahmet Sami Tan, esnaf komşusunun telefonlarına bakmadığını söyleyerek, “Fazlasını istemiyoruz, zararımız karşılansın yeter bize” dedi.

Pişkin komşu 'pes' dedirtti! Sahibinden habersiz takviye yaptığı minibüsü yaktı!

PİŞKİN KOMŞU 'PES' DEDİRTTİ

Komşusunun aracın yandığını da kendilerine söylemediğini ve çevre esnafın bağırmasıyla gördüklerini söyleyen Ahmet Sami Tan, “Olay Pazar günü saat 13.30 sularında oldu. İş yerime sünger getirdim aracımla. Ben aracımdan sünger indirirken kendisi bana geldi ve “Aracıma takviye yapar mısın?” dedi. Bu arabadan takviye yapılmadığını söyledim ve anahtar üzerimde yukarı çıktım ama kapı açıktı. Kendisi arabanın aküsünü sökmüş kendi arabasına takmış. Görgü tanıkları var esnaflardan ve benim bundan hala haberim yok. Sonrasında becerememiş takviye yapmış. Olayı net olarak bilmiyorum ama geldiğimde yangın var diye bağırma duydum. Karşı taraftaki komşularım sağ olsunlar yangın var dedi. Geldiğimde araç yanar haldeydi. Akü kısmından alev almış. Söndürmemiz biraz zaman aldı. Kendi çabalarımızla söndürdük. Yani mağduruz, esnaf arkadaş telefonlara bakmıyor. Kaçtı gitti. Tutanak tutuldu ama elimizden bir şey gelmiyor. Şu an mağdur haldeyiz, ulaşamıyoruz da kendisine. Artık vicdanına kalmış. Yazın da iş yerimde yangın çıkmıştı. Önüne lastik koyup ateşe vermişlerdi iş yerimi o dosya kapandı. Burada ben kasıtlı olduğunu düşünüyorum desem belki arkadaşa iftira atmış olurum ama sonuç olarak bu yangını görmemesi imkansız. Alev çıktı, yardım da edebilirdi. Bir yangın var söndürmek için çaba gösterebilirdi. Ne o çabayı gösterdi ne de bize söyledi. Sonuç olarak suçlu değil de ne? Zararı bize oldu” dedi.

Pişkin komşu 'pes' dedirtti! Sahibinden habersiz takviye yaptığı minibüsü yaktı!

Tan, zararlarının karşılanmasını istediklerini söyleyerek, “Biz buradan 5 kişiye ekmek çıkarıyoruz. 5 tane işçi bu arabanın sayesinde ekmek yiyor. Şu an arabasızız ve iş yerim de çalışmıyor. Nasıl olacağını bilemiyorum. Ben dün usta getirdim, baktı ve 120 bin TL masraf çıkardılar genel olarak. Değer kaybının ne olduğunu bilmiyorum. Biz zaten arabayı yeni aldık. 1 ay kadar oldu hatta ilk hayırlı olsun diyenlerden biri o komşumdu. Böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmadık. Gerçekten biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz ama biz sadece vicdana gelmesini istiyoruz. Kimseden yardım beklemiyoruz. Yaptığı zararı karşılasın bizim fazlasında da gözümüz yok ve gerisi de bizim için önemli değil. Çünkü bu ekmek arabası. Biz ekmeğimizi kazanıyoruz. İnşallah kendisi de gelir” ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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