2024 yılında araç fiyatları ne oluyor? Almalı mı, beklemeli mi? O isimden ilaç gibi tespit!

Pandemi ile beraber patlak veren enflasyon en çok konut ve otomobil sektörünü etkilemişti. Buradaki artışlar vatandaşın belini bükmüştü. Koronavirüsün etkileri biterken enflasyon fiyatları halen yukarda tutuyor.

2023 yılına kadar otomobil ciddi bir yatırım aracıydı. Ancak geçtiğimiz yıl bu algı biraz daha kırıldı. Vatandaşın alım gücü iyiden iyiye düşünce satıcılar alıcı bulamadı. 2023 yılının son aylarındaki sıfır araç kampanyası asıl biniciye yaradı. Fakat bayiler halen 2023 yılına ait araçları satmaya çalışıyor.

BAYİLERDE ARAÇ BOLLUĞU

2020-2022 senesinde araç için bayilerle “akraba” olan vatandaş bu sefer, talep edilen konuma düştü. Bayiler, müşteri bulmakta zorlanınca adeta ava çıktı. Geçtiğimiz yılda satış rekorları kırıldı. Yine de bayilerin elinde araç kaldı.

2024 YILINDA FİYATLARDA YÜZDE 2-4 OYNAMA VAR

Yeni yılla beraber sıfır araç fiyatlarında güncelleme yapıldı. Birçok yeni modelde yüzde 2 ile 4 arasında zam gerçekleşti. Konuya ilişkin Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu açıklama yaptı. Eroldu,

Haberin Devamı

“Şu an yerleşmiş bir enflasyon var. Aylık 3-4 temposunda bir enflasyon yer alıyor. Fiyatlara yansıdığını görüyoruz. Ocak ayında da, yüzde 2 ile yüzde 4 arasında en azından görebildiğim markalarda fiyat artışları var. Enflasyon ve kur artışları fiyatlara yansıyacaktır. Ama kaçınılmaz bir şey yani bu. Bazen fiyat indirimleri de olduğunu görebiliyorsunuz.”

ARAÇ ALMAK MANTIKLI MI?

2024 yılına ait araçlarda zam görülürken, 2023 çıkışlı otomobillerde halen indirimli fiyatlar bulunuyor. Sıfır araç almak isteyenler için kampanyalar devam ediyor. Binici için fiyatlar halen uygunken, uzmanlar araç almayı mantıklı görüyor.