Pendik Belediyesinden deniz tutkunlarına müjde! “Su Sporları Merkezi” çalışmaları başladı

Pendik Belediyesi Güzelyalı Sosyal Tesisleri’nin hemen yanına “Su Sporları Merkezi” kuruyor.Su Sporları Merkezi’nde kano, yelken vedragon bot yarışları üzerine eğitimler verilecek ve yarışlar düzenlenecek.
Dragon Bot Yarışları, sahilde kayık turu gibi etkinliklerle Pendiklileri denizle buluşturan Pendik Belediyesi, “Su Sporları Merkezi” kuruyor. Güzelyalı Sosyal Tesisleri’nin hemen yanında inşa edilen merkez, deniz tutkunlarının mekanı olacak. 120 metrekarelik alan üzerine kurulan Su Sporları Merkezi’ndekano, yelken vedragon bot üzerine eğitimler verilecek. Ayrıca bu branşlar üzerine yarışlar yapılacak. Ayrıca merkezde Pendik Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri (PEAK) için de bir bölüm bulunacak. Pendik Belediyesi Su Sporları Merkezi’nin inşasının önümüzdeki bahar ayında tamamlanması planlanıyor.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)