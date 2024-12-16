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PESİAD Onur Kurulu Üyeleri Kahvaltıda Buluştu

PESİAD Onur Kurulu Üyeleri Kahvaltıda Buluştu: Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Onur Kurulu üyeleri, dernek merkezinde düzenlenen geleneksel kahvaltı programında buluştu.

PESİAD Onur Kurulu Üyeleri Kahvaltıda Buluştu
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PESİAD Onur Kurulu Üyeleri Kahvaltıda Buluştu: Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Onur Kurulu üyeleri, dernek merkezinde düzenlenen geleneksel kahvaltı programında buluştu.

PESİAD Onur Kurulu Üyeleri, geleneksel kahvaltı programında bir araya geldi. PESİAD Başkanı Kadir Bayram öncülüğünde gerçekleştirilen programa Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız ve belediye başkanı Ahmet Cin de katıldı.
Pendik Sanayici ve İş Adamları Derneği (PESİAD) Onur Kurulu üyeleri, dernek merkezinde düzenlenen geleneksel kahvaltı programında buluştu. PESİAD Başkanı Kadir Bayram öncülüğünde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıya Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve çok sayıda onur kurulu üyesi sanayici ve işadamları katıldı.

PESİAD Onur Kurulu Üyeleri Kahvaltıda Buluştu

Buluşmaya ilişkin PESİAD sosyal medya hesaplarından şu paylaşım yapıldı:

“Geleneksel Onur Kurulu Kahvaltı Programımızı Başkanımız A.Kadir BAYRAM öncülüğünde, Pendik Kaymakamımız Mehmet YILDIZ, Pendik Belediye Başkanımız Ahmet CİN, istişare kurulu üyelerimiz ve çok sayıda kurucu kadrolarımızın katılımlarıyla gerçekleştirdik.

Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileriz.”

PESİAD Onur Kurulu Üyeleri Kahvaltıda Buluştu

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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