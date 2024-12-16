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Irak'ın kuzeyinde sıcak gelişme: Düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde sıcak gelişme: Düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyinde sıcak gelişme: Düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi!
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Irak'ın kuzeyinde sıcak gelişme: Düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, 3-9 Aralık'ta düzenlenen hava harekatları sonucu Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde PKK'lı 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Irak'ın kuzeyinde sıcak gelişme: Düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında kurutmakta azimli ve kararlı olduğu belirtilerek, Irak'ın kuzeyine 3-9 Aralık 2024'de düzenlenen hava harekatları sonucunda, Hakurk, Gara ve Metina bölgelerinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Irak'ın kuzeyinde sıcak gelişme: Düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi!

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Kaynak:AA

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