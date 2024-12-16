  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Konutunda kalp krizi geçiren Ağrı Valisi Mustafa Koç, yoğun bakıma alındı!

Konutunda kalp krizi geçiren Ağrı Valisi Mustafa Koç, yoğun bakıma alındı!

Konutunda kalp krizi geçiren Vali Koç, yoğun bakıma alındı: Şuan durumu nasıl! İşte detaylar...

Konutunda kalp krizi geçiren Ağrı Valisi Mustafa Koç, yoğun bakıma alındı!
Yayınlanma:

Konutunda kalp krizi geçiren Vali Koç, yoğun bakıma alındı: Şuan durumu nasıl! İşte detaylar...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı.

Konutunda kalp krizi geçiren Ağrı Valisi Mustafa Koç, yoğun bakıma alındı!

Vali Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.

DURUMU İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Vali Mustafa Koç'un, tedavi altına alındığı hastanedeki doktorundan alınan bilgiye göre, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İsrail'e tepki çığ gibi! S.Arabistan, BAE ve Katar'dan İsrail'e Suriye çıkışı!İsrail'e tepki çığ gibi! S.Arabistan, BAE ve Katar'dan İsrail'e Suriye çıkışı!

Ekonomiye ve sağlınıza dikkat! Bugün burç yorumlarınız sizler için neler söylüyor? 16 Aralık 2024 günlük burç yorumlarıEkonomiye ve sağlınıza dikkat! Bugün burç yorumlarınız sizler için neler söylüyor? 16 Aralık 2024 günlük burç yorumları

Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar: Genç gazetecinin önünü kesip silahla ateş açtılar!Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar: Genç gazetecinin önünü kesip silahla ateş açtılar!

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar: Genç gazetecinin önünü kesip silahla ateş açtılar!
Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar: Genç gazetecinin önünü kesip silahla ateş açtılar!
Edirne'de kahreden görüntü! Kimlikleri belli oldu; 4 genç kaza yaptıkları araçta cayır cayır yandı!
Edirne'de kahreden görüntü! Kimlikleri belli oldu; 4 genç kaza yaptıkları araçta cayır cayır yandı!
Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza: Halk otobüsünün çarptığı kamyon polis aracını biçti geçti! İşte o görüntüler...
Burdur-Antalya kara yolunda feci kaza: Halk otobüsünün çarptığı kamyon polis aracını biçti geçti! İşte o görüntüler...
'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!
'Sahte polis ve savcı' dolandırıcılığı yine gündem oldu: Tüm birikimini eliyle teslim etti!
Hakkari'de buzlanan yolda feci kaza: Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı!
Hakkari'de buzlanan yolda feci kaza: Öğretmenlerin bulunduğu minibüs kontrolden çıktı!
İzmir'de şüpheli ölüm: Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu!
İzmir'de şüpheli ölüm: Anne ve 3 çocuğu evlerinde ölü bulundu!
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu!
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda ilginç görüntüler: 31 kilometrelik tır kuyruğu oluştu!