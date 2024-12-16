Konutunda kalp krizi geçiren Ağrı Valisi Mustafa Koç, yoğun bakıma alındı!

Konutunda kalp krizi geçiren Vali Koç, yoğun bakıma alındı: Şuan durumu nasıl! İşte detaylar...

Ağrı Valisi Mustafa Koç, konutunda kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Vali Koç'a anjiyo yapılarak stent takıldı.

Vali Mustafa Koç, dün gece konutunda rahatsızlanınca, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı muayenede kalp krizi geçirdiği belirlenen Vali Koç, hemen kalp damar cerrahisi yoğun bakım ünitesine alındı. Yapılan anjiyo ile Vali Koç’un tıkalı olan tek damarına stent takıldı.

DURUMU İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Vali Mustafa Koç'un, tedavi altına alındığı hastanedeki doktorundan alınan bilgiye göre, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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