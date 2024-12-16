Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne Oktay Çelik Atandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde gerçekleşen il içi atamalar sonucu İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne atanan Hakan Öztürk'ün yerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Maltepe Emniyet Müdürü Oktay Çelik atandı.

Ağustos tarihinde Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanan ve uyuşturucu tacirlerine yönelik geçekleştirilen başarılı operasyonları ile dikkat çeken Hakan Öztürk, Selami Yıldız’ın İstanbul İl Emniyet Müdürü olarak göreve başlamasının ardından yapılan atama ile İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Bu atama sonucu boşalan Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne, 14 Aralık itibarıyla, Maltepe İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan Oktay Çelik atandı.

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