Pendik'te TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü tır bariyerlere saplandı!

Pendik'te TEM Otoyolu'nda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere giren kuruyemiş yüklü tır yolu savaş alanına çevirdi. Bulunduğu yerde sıkışarak yaralanan tır şoförü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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Pendik'te TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü tır bariyerlere saplandı!

Pendik'te TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan kuruyemiş yüklü tırın yol ayrımındaki levhanın olduğu bariyere girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında tırın şoförü yaralandı.

Olay saat 03.00 sularında TEM Otoyolu Mecidiye Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre TEM Otoyolu'ndan Kuzey Marmara Otoyolu Edirne yönüne seyretmekte olan Servan Demir yönetimindeki 06 BFP 28 plakalı kuruyemiş yüklü tır, Mecidiye Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol ayrımındaki bariyerlere girdi. Kaza sonucu tır şoförü Servan Demir tırın içinde sıkışarak yaralandı.

Pendik'te TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü tır bariyerlere saplandı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Tır şoförü itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı tır şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Pendik'te TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü tır bariyerlere saplandı!

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Tır, olay yerine gelen vinç yardımıyla kaldırıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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