Aşkları engel tanımadı! Kalbinin sesini dinledi, 13 bin kilometre yol kat etti!

Hatay’da yaşayan bedensel engelli Ahmet Hekimoğlu, sosyal medyadan tanışarak aşık olduğu Endonezyalı Suhartini’yle Reyhanlı ilçesinde yapılan düğünle dünya evine girdi.

Hatay’ın Kumlu ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Ahmet Hekimoğlu, çocukken geçirdiği trafik kazası sonrası belinden aşağısını hareket ettiremez hale geldi. Tekerlekli sandalyeyle gündelik yaşamını sürdürmeye başlayan Hekimoğlu’nun hayatı uzun yıllar sonra yaklaşık 13 bin kilometre uzakta yaşayan 25 yaşındaki Endonezyalı Suhartini Lestari’yle tanışmasıyla değişti. Instagram isimli uygulama üzerinden tanıştığı genç kadına aşık olan Hekimoğlu, 9 aylık sürecin ardından Hatay’dan yola çıkarak Endonezya’nın Sulawesi adasında bulunan Selatan Selayar kentine gitti.

Aşkının peşinden binlerce kilometre aşan Hekimoğlu, burada Suhartini’yle yüz yüze görüştü ve ailesiyle tanıştı. Hekimoğlu ve Suhartini Endonezya’da yapılan nikahla dünya evine girdi. Genç çiftin Türkiye’deki düğünü ise Reyhanlı ilçesinde bölge adet ve örfüne uygun olarak yapıldı. Endonezyalı gelin Suhartini, metrelerce uzunluğundaki halay içerisine girerek davul, zurna ve zılgıt eşliğinde halay çekti. Düğüne katılanların ve genç çiftin doyasıya eğlendiği düğünde, Ahmet ve Suhartini çiftinin engel tanımayan aşklarıyla yaptıkları ilk dans duygulandırdı.

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AŞKININ PEŞİNDEN TEK BAŞINA 13 KİLOMETRE YOL GİTTİ

Sosyal medya üzerinden gerçekleşen tanışmayla birlikte 9 ay sonra tek başına Endonezya’ya gittiğini ve eşiyle İngilizce konuşarak anlaştıklarını dile getiren Ahmet Hekimoğlu, “Instagram'da tanıştık 8-9 ay birlikte konuşup anlaştık. İkimiz de birbirimize karşı dürüst olduk ve bu dürüstlük sonucunda birbirimize olan hislerimiz büyüdü, ben de çıktım gittim Endonezya’ya ve aldım geldim. Türkiye’yi çok beğendi. Ailemi çok beğendi, biraz kültürümüz aynı. Eşim 25, ben 29 yaşındayım. Yaklaşık 13 bin kilometre gittim; İstanbul’dan Jakarta 12 saat sürdü. Jakarta, Makasa, oradan da Mira, oradan da Salaya ve oradan da evine vardım. 11 saat de orada yolculuk yaptım. İngilizce anlaşıyoruz. Çok mutluyum” dedi.

“HERKES ÇOK NAZİK,TÜRKİYE ÇOK GÜZEL”

Gelin Suhartini Lestari, Türkiye’yi ve insanlarının samimiyetini çok sevdiğini belirterek, “Çok mutluyum, bütün insanlar çok sıcakkanlı, yardımsever. Bu yüzden her zaman Türkiye’ye karşı ilgim vardı. Herkes çok nazik, Türkiye çok güzel. Ailem gelmedi, birazdan ailemle görüntülü konuşacağız” ifadelerini kullandı.

Damadın babası Mustafa Hekimoğlu ise, “Bugün mutlu günümüz. Endonezya’dan buraya gelin getirdik. İnşallah herkes mutlu olur” şeklinde konuştu.

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