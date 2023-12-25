Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Kahraman ordumuza dil uzatan kişi yakalanarak gözaltına alındı

Sosyal medya hesabından kahraman ordu mensuplarımıza dil uzatarak ağır hakaretlerde bulunan ve infiale neden olan kişi hakkında İçişleri Bakan'ı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "gereği yapıldı" diyerek ilgili kişinin kıskıvrak yakalanarak göz altına alındığını duyurdu.

YAYINLAMA
Google News
Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Kahraman ordumuza dil uzatan kişi yakalanarak gözaltına alındı 1

Antalya'da yaşayan O.K. isimli kişi, sosyal medya hesabından Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını hedef alan hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, O.K.'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışması sonrası Antalya polisi tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" ifadesiyle sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Dolandırıcılığa karşı aman dikkat! Gündeme göre yöntem belirliyorlar!
Dolandırıcılığa karşı aman dikkat! Gündeme göre yöntem belirliyorlar!
Beyoğlu’nda müşteriye yüksek hesap dayağı! O anlar güvenlik kamerasında
Beyoğlu’nda müşteriye yüksek hesap dayağı! O anlar güvenlik kamerasında
Ağrı'da yoğun tipide, koyunları kaybolan çobanın yardımına giden kepçe uçurumdan yuvarlandı!
Ağrı'da yoğun tipide, koyunları kaybolan çobanın yardımına giden kepçe uçurumdan yuvarlandı!
Pendik'te TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü tır bariyerlere saplandı!
Pendik'te TEM Otoyolu'nda kuruyemiş yüklü tır bariyerlere saplandı!
Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Kahraman ordumuza dil uzatan kişi yakalanarak gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Kahraman ordumuza dil uzatan kişi yakalanarak gözaltına alındı
Bayburt'ta kar tatili en çok çocukları sevindirdi!
Bayburt'ta kar tatili en çok çocukları sevindirdi!
Son Haberler
Bu lezzeti unutmak mümkün değil! ‘Kelle Söğüş’ geleneğini 5. kuşakta!
Bu lezzeti unutmak mümkün değil! ‘Kelle Söğüş’ geleneğini 5. kuşakta!
Fenerbahçeli minik taraftar ve Icardi arasındaki ilişki içinizi ısıtacak
Fenerbahçeli minik taraftar ve Icardi arasındaki ilişki içinizi ısıtacak
Aşkları engel tanımadı! Kalbinin sesini dinledi, 13 bin kilometre yol kat etti!
Aşkları engel tanımadı! Kalbinin sesini dinledi, 13 bin kilometre yol kat etti!
Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Menajerler tarafından önerilen Leonardo Jardim ile görüşme kararı alındı
Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Menajerler tarafından önerilen Leonardo Jardim ile görüşme kararı alındı
Kağıthane’de eski koca dehşeti! Kıskançlık krizine girip cinayet işledi!
Kağıthane’de eski koca dehşeti! Kıskançlık krizine girip cinayet işledi!
Son zamanların en büyük operasyonu! İstanbul'da zehir tacirlerine 250 milyon liralık darbe!
Son zamanların en büyük operasyonu! İstanbul'da zehir tacirlerine 250 milyon liralık darbe!
"Fatih Terim Fonu" davasında mağdur sayısı arttıkça artıyor! Rakam bakın kaça yükseldi!
"Fatih Terim Fonu" davasında mağdur sayısı arttıkça artıyor! Rakam bakın kaça yükseldi!
Çok Okunanlar
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman yağacak? Meteorolojiden kar fırtına ve şiddetli yağmur uyarısı, 25 Aralık Pazartesi hava durumu
Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mıydı? Galatasaraylılar çok itiraz etmişti, Erman Toroğlu son noktayı koydu!
Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mıydı? Galatasaraylılar çok itiraz etmişti, Erman Toroğlu son noktayı koydu!
Ev Sahibi ve Kiracıyı Yakından İlgilendiren Gelişme: 1 Temmuz 2024’te Yasak Kalkıyor!
Ev Sahibi ve Kiracıyı Yakından İlgilendiren Gelişme: 1 Temmuz 2024’te Yasak Kalkıyor!
Şarkıcı Atilla Taş yine rahat durmadı! Gittiği eğlence mekanında ortalığı bir birine kattı göz altına alınıp ceza evine gönderildi
Şarkıcı Atilla Taş yine rahat durmadı! Gittiği eğlence mekanında ortalığı bir birine kattı göz altına alınıp ceza evine gönderildi
Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!
Bağcılar’da başıboş köpek saldırısı! Yolda yürüyen vatandaş 4 dört köpeğin saldırısından kaçamadı!
LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!
LPG’li lüks cip cayır cayır yanarak hurdaya döndü!
Tanıştığı arkadaşları tarafından evine davet edilen genç kızın başına gelmeyen kalmadı!
Tanıştığı arkadaşları tarafından evine davet edilen genç kızın başına gelmeyen kalmadı!
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Bayraktar TB3'ten gurur verici yeni haber! Havada kalma rekoru kırdı!
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor
Kafalarına göre her gün zam yapanlara kötü haber! 'Ben istediğim zammı yaparım' dönemi bitiyor