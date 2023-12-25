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Bakan Yerlikaya 'gereği yapıldı' diyerek duyurdu! Kahraman ordumuza dil uzatan kişi yakalanarak gözaltına alındı
Sosyal medya hesabından kahraman ordu mensuplarımıza dil uzatarak ağır hakaretlerde bulunan ve infiale neden olan kişi hakkında İçişleri Bakan'ı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "gereği yapıldı" diyerek ilgili kişinin kıskıvrak yakalanarak göz altına alındığını duyurdu.
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