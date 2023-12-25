Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Menajerler tarafından önerilen Leonardo Jardim ile görüşme kararı alındı

Beşiktaş'ta alınan başarısız sonuçların ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran yeni yönetim teknik direktör arayışlarına devam ederken Menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.
TECRÜBELİ HOCA İLE GÖRÜŞME KARARI ALINDI
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Katar'ın Al Rayyan takımından ayrılmaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi.
ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
İstenilen yıllık ücret talebi ise 3.5 milyon Euro oldu. Yönetim, Bruno Genesio'yu listesinin ilk sırasında tutarken Jardim'i de değerlendirmeye aldı.
İlk etapta deneyimli teknik adam için telaffuz edilen yıllık ücretin kabul edilebilir bulunmadığı ancak görüşmeler neticesinde orta yol bulunabileceği belirtildi.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)