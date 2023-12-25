Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Menajerler tarafından önerilen Leonardo Jardim ile görüşme kararı alındı

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hangi hocanın takımın başına getirileceği merak edilirken, gündeme sürpriz bir hocanın geldiği bu hocanın da Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim olduğu ve tecrübeli isim ile görüşme kararı alındığı belirtildi.

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Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Menajerler tarafından önerilen Leonardo Jardim ile görüşme kararı alındı

Beşiktaş'ta alınan başarısız sonuçların ardından Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran yeni yönetim teknik direktör arayışlarına devam ederken Menajerler tarafından sürpriz bir isim önerildi.

TECRÜBELİ HOCA İLE GÖRÜŞME KARARI ALINDI

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Katar'ın Al Rayyan takımından ayrılmaya hazırlanan Portekizli çalıştırıcı, menajerler tarafından siyah-beyazlı kulübe önerildi.

Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Menejerler tarafından önerilen Leonardo Jardim ile görüşme kararı alındı

ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İstenilen yıllık ücret talebi ise 3.5 milyon Euro oldu. Yönetim, Bruno Genesio'yu listesinin ilk sırasında tutarken Jardim'i de değerlendirmeye aldı.

İlk etapta deneyimli teknik adam için telaffuz edilen yıllık ücretin kabul edilebilir bulunmadığı ancak görüşmeler neticesinde orta yol bulunabileceği belirtildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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