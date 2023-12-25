Beşiktaş'a sürpriz hoca adayı! Menajerler tarafından önerilen Leonardo Jardim ile görüşme kararı alındı Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından sonra hangi hocanın takımın başına getirileceği merak edilirken, gündeme sürpriz bir hocanın geldiği bu hocanın da Portekizli teknik direktör Leonardo Jardim olduğu ve tecrübeli isim ile görüşme kararı alındığı belirtildi.