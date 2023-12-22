Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!

Pendik Esenyalı Mahallesi'nde bir genç beraber durduğu ev arkadaşıyla önce tartıştı sonra öfkesini yenemeyince silahını çıkarıp başından vurdu.

YAYINLAMA
Google News
Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!

Pendik'te silahlı bir şahıs, tartıştığı arkadaşını silahla kafasından vurarak yaraladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırılırken, silahlı şahıs polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Pendik'te Esenyalı Mahallesi'nde bulunan bir evde geçtiğimiz günlerde yaşandı. İddiaya göre uyuşturucu madde etkisindeki bir şahıs tartıştığı Y.T. isimli ev arkadaşını kafasından vurarak yaraladı.

Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!

Silah sesini duyan çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ekipleri, sağlık ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kafasından vurularak yaralanan kişiyi Pendik Marmara Üniversitesi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri de silahlı şahsı yakalayarak gözaltına alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Bisküvili amca hayatını kaybetti! Oğlunun yanına gömüldüKahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Bisküvili amca hayatını kaybetti! Oğlunun yanına gömüldü

Kızıl Goncalar dizisine tepki büyüyor! Dindarlar rahatsız oldu afişlere saldırı düzenlendiKızıl Goncalar dizisine tepki büyüyor! Dindarlar rahatsız oldu afişlere saldırı düzenlendi

Uzmanlar uyarıyor! Paketli gıdalar masum değil!Uzmanlar uyarıyor! Paketli gıdalar masum değil!

Değeri Gram Altına Ulaştı: Artık Sadece Zengin Sofralarında Yer AlacakDeğeri Gram Altına Ulaştı: Artık Sadece Zengin Sofralarında Yer Alacak

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ümraniye'de otopark sorununa ilaç olacak projenin temeli atıldı! 100 bin kişi faydalanacak!
Ümraniye'de otopark sorununa ilaç olacak projenin temeli atıldı! 100 bin kişi faydalanacak!
Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı
Tuzla belediyesi Mevlâna'nın vefatının 750’nci yıl dönümünü etkinliklerle kutladı
Pendik Belediyesi “Prestij Cadde” çalışmalarını sürdürüyor! Sıra asfaltlar ve kaldırımlarda!
Pendik Belediyesi “Prestij Cadde” çalışmalarını sürdürüyor! Sıra asfaltlar ve kaldırımlarda!
AK Parti Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Pergel: Pendik için yetmez, daha iyisini yapacağız
AK Parti Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Süleyman Pergel: Pendik için yetmez, daha iyisini yapacağız
Son Haberler
Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!
Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!
Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da
Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da
Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Bisküvili amca hayatını kaybetti! Oğlunun yanına gömüldü
Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Bisküvili amca hayatını kaybetti! Oğlunun yanına gömüldü
Kızıl Goncalar dizisine tepki büyüyor! Dindarlar rahatsız oldu afişlere saldırı düzenlendi
Kızıl Goncalar dizisine tepki büyüyor! Dindarlar rahatsız oldu afişlere saldırı düzenlendi
İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların hayalini bir bir gerçekleştirdi!
İstanbul Valisi Davut Gül, çocukların hayalini bir bir gerçekleştirdi!
Hazırlıklar tamam! Uludağ’da yılbaşı için geri sayım başladı!
Hazırlıklar tamam! Uludağ’da yılbaşı için geri sayım başladı!
Çok Okunanlar
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde gönüllü kadınlar ile biraraya geldi
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde gönüllü kadınlar ile biraraya geldi
2023 Extreme Kupası 5. Yarışı'nda nefes kesen mücadelede kupa ve madalyalar sahiplerini buldu!
2023 Extreme Kupası 5. Yarışı'nda nefes kesen mücadelede kupa ve madalyalar sahiplerini buldu!
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor