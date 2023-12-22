Kızıl Goncalar dizisine tepki büyüyor! Dindarlar rahatsız oldu afişlere saldırı düzenlendi

Kızıl Goncalar dizisi ilk bölümüyle büyük tepki aldı. Dizi kaldırılır mı? RTÜK inceleme başlattı.

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Kızıl Goncalar dizisine tepki büyüyor! Dindarlar rahatsız oldu afişlere saldırı düzenlendi

RTÜK, ünlü oyuncular Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın rol aldığı FOX TV'nin yeni dizisi Kızıl Goncalar hakkında inceleme başlatmıştı. Dizi, cemaat ve seküler aile hayatlarını konu alıyor. Dizinin ilk bölümündeki bazı sahneler sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Cumhuriyet, tepkilerin odağındaki bir dizi haline gelen Kızıl Goncalar dizisinin İstanbul Şişli'deki tanıtım afişlerine boyalı saldırı düzenlediğini bildirdi.

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RTÜK Harekete Geçti

İlk bölümünden sonra dizi, cemaat ve seküler aile hayatlarını ele aldı.

Hedef gösterilen dizinin afişine kimliği belirsiz kişiler tarafından Şişli'de sprey boya ile saldırı düzenlendi.

Bazı gazeteler, dindar insanların sahtekar ve bağnaz olarak gösterildiğini iddia ederek diziyi hedef gösterdi.

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KADEM de benzer bir açıklama yapmıştı.

RTÜK, dizi sosyal medyadan topa tutulunca aynı nedenlerle harekete geçti.

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