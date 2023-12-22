Değeri Gram Altına Ulaştı: Artık Sadece Zengin Sofralarında Yer Alacak

Maliyetlerin artması birçok ürünün fiyatını altınla yarışır hale getiriyor. Üretimin azalması da fiyatları daha da artırıyor. Fiyat artışından son etkilenen ürün ise kestane balı oldu. Fiyatlar 3 ile 5 kat arasında yükseldi. Şimdi zenginlerin alabildiği ürün haline geldi…

YAYINLAMA
Google News
Değeri Gram Altına Ulaştı: Artık Sadece Zengin Sofralarında Yer Alacak

Kestane balının, sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi ve hastalığa çare olan kestane balı, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Zam öncesinde her kesimden insan ulaşırken şimdilerde sadece zenginler alabiliyor.

KESTANE BALININ FİYATI ALTINLA YARIŞIYOR

Mucizevi besin kategorisinde yer alan ve uzmanların tavsiye ettiği kestane balına erişim artık oldukça zor hale geldi. Rekoltenin düşmesiyle beraber fiyatlar birden tavan yaptı.

Sabah’ın haberine göre, üreticilerin fiyat artışına gittiğini belirtti. Karadenizli üreticiler, fiyatların yaklaşık 3 katına çıktığını aktardı. Fiyatlar neredeyse gram altınla aynı seviyeye geldi.

kestane-bali.jpg

ARTIK ZENGİNLER ULAŞABİLİYOR

Kestane balı üreticisi Uğur Özdemir, Sabah gazetesine konuştu. Sinop’ta kendi tesisinde üretim yapan Özdemir, son fiyatlar hakkında konuştu;

Kestane balında 3'te 1 oranında düşüş var. Kestane ağaçlarını bir hastalık vurdu, arıları da etkiledi. Kestane ürününü de etkiledi. Rekolte yok denecek kadar az. Bu da ister istemez fiyatlara yansıdı. 600 liraya verdiğimiz kestane balı 1500 liraya yakın fiyatı buldu. Vatandaşların alım gücünde de düşme yaşandı. Biz yine de tezgahımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Bizim satışlarımız da bu durumdan etkilendi. Sonuçta yatırım yapıyorsun.

İsteyenin istediği gibi alıp yeme şansı yok. Zengin müşteri geliyor ucuz diyor ama köylü vatandaş gelince bal pahalı diyor ve alamıyor. Biz de vatandaşın gözü kalmasın diye uygun fiyata vermeye çalışıyoruz.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Bisküvili amca hayatını kaybetti! Oğlunun yanına gömüldü
Kahramanmaraş depreminin sembolü olmuştu! Bisküvili amca hayatını kaybetti! Oğlunun yanına gömüldü
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Karlar altında gençler, hem hamsiye hem de horona doydu!
Karlar altında gençler, hem hamsiye hem de horona doydu!
Ormanda rastladığı tilkiye "Gel oğlum" diyerek elindeki etle besledi!
Ormanda rastladığı tilkiye "Gel oğlum" diyerek elindeki etle besledi!
Son Haberler
Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!
Pendik'te öfkeli genç ev arkadaşını başından vurdu!
Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da
Derbi için geri sayım başladı! Derbide gözler Mauro Icardi ile Edin Dzeko’da
Kızıl Goncalar dizisine tepki büyüyor! Dindarlar rahatsız oldu afişlere saldırı düzenlendi
Kızıl Goncalar dizisine tepki büyüyor! Dindarlar rahatsız oldu afişlere saldırı düzenlendi
Uzmanlar uyarıyor! Paketli gıdalar masum değil!
Uzmanlar uyarıyor! Paketli gıdalar masum değil!
Kader mahkumlarının yetenekli ellerinden çıkan resim sergisi sanatseverleri bekliyor!
Kader mahkumlarının yetenekli ellerinden çıkan resim sergisi sanatseverleri bekliyor!
Isparta'da bu sanatı ondan başka yapan yok! Tahnit sanatını çocukken babası ile gittiği avdan esinlenmiş
Isparta'da bu sanatı ondan başka yapan yok! Tahnit sanatını çocukken babası ile gittiği avdan esinlenmiş
Çok Okunanlar
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Faizler arttı altın zirve yaptı, altında son durum ne, gram altın ne kadar? 19 Aralık güncel gram, çeyrek altın fiyatları
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Meteorolojiden uyarı üzerine uyarı! Ani sel su baskını dolu yağışına dikkat! 22 Aralık Cuma hava durumu
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Olun! Olun! Lütfen biraz rahatsız olun!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!
Dünyada kötü listeye alınan 'kara lahana çorbası' için karadenizlilerden büyük tepki!
Dünyada kötü listeye alınan 'kara lahana çorbası' için karadenizlilerden büyük tepki!
Akan trafikte aracın üstüne çıkıp dans ettiler! Tüm fatura sürücüye kesildi, bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!
Akan trafikte aracın üstüne çıkıp dans ettiler! Tüm fatura sürücüye kesildi, bir daha sürücü koltuğuna oturamayacak!
Yorumlananlar
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Trafikte drift atıp sosyal medyadan paylaşınca bedelini ağır ödedi!
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor
Sahne Alamayan Songül Karlı İsyan Etti: Onlar Benden Daha Açık Giyiniyor