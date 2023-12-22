Değeri Gram Altına Ulaştı: Artık Sadece Zengin Sofralarında Yer Alacak

Kestane balının, sağlık açısından birçok faydası bulunuyor. Kahvaltıların vazgeçilmezi ve hastalığa çare olan kestane balı, fiyatıyla dudak uçuklatıyor. Zam öncesinde her kesimden insan ulaşırken şimdilerde sadece zenginler alabiliyor.

Mucizevi besin kategorisinde yer alan ve uzmanların tavsiye ettiği kestane balına erişim artık oldukça zor hale geldi. Rekoltenin düşmesiyle beraber fiyatlar birden tavan yaptı.

Sabah’ın haberine göre, üreticilerin fiyat artışına gittiğini belirtti. Karadenizli üreticiler, fiyatların yaklaşık 3 katına çıktığını aktardı. Fiyatlar neredeyse gram altınla aynı seviyeye geldi.

Kestane balı üreticisi Uğur Özdemir, Sabah gazetesine konuştu. Sinop’ta kendi tesisinde üretim yapan Özdemir, son fiyatlar hakkında konuştu;

Kestane balında 3'te 1 oranında düşüş var. Kestane ağaçlarını bir hastalık vurdu, arıları da etkiledi. Kestane ürününü de etkiledi. Rekolte yok denecek kadar az. Bu da ister istemez fiyatlara yansıdı. 600 liraya verdiğimiz kestane balı 1500 liraya yakın fiyatı buldu. Vatandaşların alım gücünde de düşme yaşandı. Biz yine de tezgahımızda bulundurmaya çalışıyoruz. Bizim satışlarımız da bu durumdan etkilendi. Sonuçta yatırım yapıyorsun.

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İsteyenin istediği gibi alıp yeme şansı yok. Zengin müşteri geliyor ucuz diyor ama köylü vatandaş gelince bal pahalı diyor ve alamıyor. Biz de vatandaşın gözü kalmasın diye uygun fiyata vermeye çalışıyoruz.