Pendik’te kelepçeli şahıs hastaneden kaçtı! Saklandığı evin camında böyle yakalandı!

Pendik’te elleri kelepçeli olarak götürüldüğü hastaneden kaçarak bir eve girip saklanan şahıs ev sahibinin polisi çağırması üzerine camdan kaçmaya çalıştı. Camda asılı kalarak yürekleri ağıza getiren o anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı...

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Pendik’te kelepçeli şahıs hastaneden kaçtı! Saklandığı evin camında böyle yakalandı!

Pendik’te elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalışırken, polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla camda asılı kaldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

CAMDAN KAÇMAYA ÇALIŞAN ŞAHISI VATANDAŞLAR YAKALADI

Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre elleri kelepçeli bir halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs Batı Mahallesinde bir eve saklandı. Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerini gören şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalıştı.

Pendik’te kelepçeli şahıs hastaneden kaçtı! Saklandığı evin camında böyle yakalandı!

Polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla şahıs evin camında asılı kaldı. Bina sakinlerinden biri balkon demirinden tutunan şahsa ellerini bırakması için sopayla vurdu.

Pendik’te kelepçeli şahıs hastaneden kaçtı! Saklandığı evin camında böyle yakalandı!

Olayı gören mahalleli sokağa döküldü. Kelepçesi açılan şahıs bir dükkanın tentesinin üzerine düştü. Mahalle sakinleri tenteden aldıkları şahsı polis ekiplerine teslim etti.


O anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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