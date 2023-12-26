Can Ataklı'dan şehit ailesine büyük saygısızlık: Kimsin lan kimsin?

Irak'ın kuzeyinde 12 kahraman Mehmetçik şehit olurken kahramanlarımız baba ocaklarından yüzbinlerce kişinin katılımıyla ebediyete uğurlandı.

ŞEHİT BABASINDAN TERÖRLE YAN YANA DURANLARA TEPKİ

Öte yandan Pençe-Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, "Selahattin Demirtaş'a, Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" ifadelerini kullandı.

CAN ATAKLI RAHATSIZ OLDU

İşte bu ifadeler CHP yandaşı medyayı rahatsız etti. Şehit babası bu sözleriyle Can Ataklı'nın hedefi oldu. Ataklı şehit babasına yönelik hadsiz ve çirkin sözler söyledi.

ŞEHİT BABASINA: KİMSİN LAN KİMSİN?

Ataklı Youtube yayınında "Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz diyor. Tamamen provokasyon. Öbür tarafta da mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline. Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında yayınlanan Can Ataklı'ya ait video içeriğinde, şehit aileleri ve şehit babaları hakkında sarf edilen olumsuz ve saldırı niteliğinde söz ve beyanlarda bulunulduğunun gerekçesiyle Can Ataklı hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

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Kaynak: sabah.com.tr