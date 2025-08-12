  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek

Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek

Pendik Belediyesinin Açık Hava Yaz Etkinlikleri ağustos ayı boyunca sürecek. Etkinlikler kapsamında çocuk sineması, sinema geceleri, tiyatro ve konserler düzenlenecek.

Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek
Yayınlanma:

Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek

Pendik Belediyesinin Açık Hava Yaz Etkinlikleri ağustos ayı boyunca sürecek. Etkinlikler kapsamında çocuk sineması, sinema geceleri, tiyatro ve konserler düzenlenecek. Sinema ve tiyatrolar Pendik Millet Bahçesi’nde; konserler ise mahallelerde gerçekleşecek. Öte yandan Pendik Millet Bahçesi’nde ilk kez açık havada tiyatro oyunu sergilenecek.

Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek

Pendiklilerin yaz aylarını dolu dolu geçirmesi için kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeyi sürdüren Pendik Belediyesi, ağustos ayında sinema geceleri, tiyatrolar ve konser programları hazırladı. Sinema ve tiyatrolar Pendik Millet Bahçesi’nde; konserler ise mahallelerde gerçekleşecek. Etkinlikler kapsamında Pendik Millet Bahçesi’nde ilk kez açık hava tiyatrosu düzenlenecek.

Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek

Çocuk sinemaları “Tay 2” ile başladı

Çocukları da unutmayan Pendik Belediyesi onlara özel çocuk sineması hazırladı. Pendik Millet Bahçesi’nde düzenlenen etkinliğin ilkinde “Tay 2” adlı animasyon filmi gösterildi. Katılımın yoğun olduğu etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte açık havada sinema izlemenin keyfini çıkardı.

Pendik'te Açık Hava Yaz Etkinlikleri Ağustos Ayı Boyunca Sürecek

Mahalle konserleri bu hafta sonu başlıyor

Bir diğer Açık Hava Yaz Etkinliği “mahalle konserleri” olacak. Her hafta sonu farklı mahallelerde gerçekleşecek konserler bu hafta sonu (9 Ağustos Cumartesi) Pendik Korusu’nda başlayacak ve ağustos ayı boyunca farklı sanatçıların konserleriyle sürecek.

Etkinliklerin tarih ve mekan detaylarına pendik.bel.tr adresi ve Pendik Belediyesi Sosyal Medya Hesapları üzerinden ulaşılabilir.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı
Bu Yıl 258 km’lik Yol Çizgi Çalışması Yapıldı
Pendikspor Başkanı Adem Zafer Torun’dan Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret
Pendikspor Başkanı Adem Zafer Torun’dan Kaymakam Mehmet Yıldız’a Ziyaret
CHP Pendik İlçe Örgütü Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
CHP Pendik İlçe Örgütü Basın Mensuplarıyla Bir Araya Geldi
Başkan Ahmet Cin, bir mülkiyet sorununu daha çözüme kavuşturdu
Başkan Ahmet Cin, bir mülkiyet sorununu daha çözüme kavuşturdu
Teknede Balık Tutma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti
Teknede Balık Tutma Etkinliği Yoğun Katılımla Gerçekleşti
Pendik Belediyesinden Bursa'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Tam Destek!
Pendik Belediyesinden Bursa'daki Yangın Söndürme Çalışmalarına Tam Destek!
15 Temmuz Şehitleri Pendik'te Rahmet Ve Minnetle Anıldı
15 Temmuz Şehitleri Pendik'te Rahmet Ve Minnetle Anıldı