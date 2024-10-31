Pendik Kızılay'ından, haftanın önem ve anlamına uygun etkinlik

Cihat Aslanoğlu başkanlığındaki Türk Kızılayı Pendik Şubesi, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında düzenlediği etkinliklerine bu yıl da devam etti.

Cihat Aslanoğlu başkanlığındaki Türk Kızılayı Pendik Şubesi, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası'nı 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen bir birinden anlamlı dizi etkinliklerle çoşkuyla kutladı.

Türk Kızılayı Pendik Şubesi, her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası'nı 30-31 Ekim tarihlerinde düzenlenen bir birinden anlamlı dizi etkinliklerle çoşkuyla kutladı.

Pendik Genç Kızılay gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen kutlamalar kapsamında Meme Kanseri Farkındalık Yürüyüşü, köyler bölgesinde can dostlarımızı besleme ve ihtiyaçlarını giderme etkinliği, cumhuriyet bayramı kutlaması ve kan bağışı etkinlikleri gerçekleştirildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi dolayısıyla daha bir coşkuyla kutlanan Pendik Genç Kızılay gönüllüleri tarafından gerçekleştirilen etkinliklerle ilgili olarak Kızılay Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "Genç Kızılay Pendik olarak, bugün ve yarın süresince Pendik Meydan’da Kızılay Sokağı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Kızılay Afet, Kızılay Huzurevi, Kızılay İçecek, Kızılay Sağlık, Kızılay Kan ve Kızılay Lojistik birimlerimizle birlikte yaklaşık 2000’e yakın öğrencimizi ağırladık. Çocuklara, Kızılay’ın geniş faaliyet alanları hakkında bilgiler vererek, hem eğitici, hem de keyifli bir gün geçirmelerine vesile olduk.

İkramlarımızla günlerini tatlandırdığımız tüm öğrencilerimize ve bu etkinlikte yanımızda olan tüm gönüllülerimize teşekkür ederiz!

Kızılay ruhunu genç nesillere aktararak birlikte daha güçlü bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz.''

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Programa şube başkanı Cihat ASLANOĞLU' da katılarak kan bağışında bulundu. Yaptığı kan bağışı ile vatandaşlarımıza, kan bağışında bulunmaya davet etti.



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