Fatih Erbakan'dan terör suçlaması ile tutuklanan Ahmet Özer açıklaması: ''Doğru bulmuyorum''

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan tv100'de Kübra Par'ın programına katılarak gündeme dair sorularını yanıtladı. Erbakan'ın terör suçlaması ile tutuklanan CHP'li esenyurt belediye başkanı ahmet özer için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Erbakan Bahçeli'nin Öcalan çağrısına ilişkin, "MHP'nin içindeki insanların bile beklemediği bir çıkış oldu bu. Biz de Abdullah Öcalan'ın salınmasının, Meclis'te konuşma yapmasının uygun olmadığını söyledik." dedi. Erbakan ayrıca CHP'li Ahmez Özer'in şafak operasyonuyla gözaltına alınması konusuna ilişkin de konuştu. Yeniden Refah lideri, "Usül ve üslup olarak doğru bulmadım." dedi.

Erbakan'ın açıklamalaru şu şekilde;

BAHÇELİ'NİN ÖCALAN ÇAĞRISINA NE DİYOR?

"Devlet Bahçeli'nin bu çağrısı hepimizi şaşırttı. Belki de MHP'nin içindeki insanların bile beklemediği bir çıkış oldu bu. Biz de Abdullah Öcalan'ın salınmasının, Meclis'te konuşma yapmasının uygun olmadığını söyledik."

‘TERÖRİST ELEBAŞINI MECLİSTE KONUŞTURMAK ŞEHİTLERİMİZİN ANISINA SAYGISIZLIK OLUR’

"İç cephemizi elbette ki güçlendirmemiz lazım. 85 milyon birlik beraberlik ve kardeşlik içerisinde olmamız lazım ama bu kardeşliği sağlarken 40 bin insanı, bu 40 binin içerisinde çok önemli oranda Kürt vatandaşlarımız da var, katletmiş bir terörist elebaşının mecliste konuşturulması bu kardeşliğin sağlanması bakımından bir faydası olmayacağını biz ifade ettik."

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‘UMUT HAKKINDAN YARARLANMAK SÖZ KONUSU OLMADAN İMRALI’DAN ÇAĞRI YAPACAKSA YAPSIN’

(Kübra Par'ın "Öcalan’a İmralı’dan yaptırılacak bir açıklamaya nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine:)

"O bir miktar daha makul düşünülebilir. Umut hakkından yararlanarak serbest kalması da söz konusu olmadan böyle bir çağrı yapacaksa oradan yapsın."

‘VADEDİLMİŞ TOPRAKLAR PLANINI TÜRKİYE’DE İLK DİLE GETİREN RAHMETLİ ERBAKAN HOCAMIZDI’

"Vadedilmiş topraklar planını Türkiye'de ilk dile getirenlerden bir tanesi Rahmetli Erbakan Hocamızdı. Vadedilmiş topraklar planını İsrail’i oluşturan ideolojinin böyle bir hedefi olduğunu söyledi."

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI

"Bu CHP’nin dediği gibi uygun bir durum değil Van’da da bu oldu. Burada da 10 senelik bir süreç, 52 istihbarat var bu noktada bunun çıkarılması abes ama yine de bir suç varsa geç kalındı demek yerine bu suçun üstüne gidilmesi ve gereğinin yapılması lazım.

Bu şafak operasyonuyla olması çok şık gözükmedi benim açımdan. Bir belediye başkanı ne olursa olsun davette edilebilir. Çok uygun bulmadım usul olarak üslup olarak. Diğer taraftan tabi ki bir suç varsa bunun karşılığının verilmesi lazım."

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMANIN DETAYLARI

Soruşturma kapsamında, terör örgütü mensuplarından ele geçirilen ve aynı zamanda örgütün Kuzey Irak Kandil bölgesinde yer alan yönetici kadrosuna da ulaştırılan örgütsel dokümanlara göre, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı adasında yapılan görüşmede şüpheli Özer'in sözde demokratik özerklik projesinde görevlendirilmesinin uygun görülmesine dair evraka rastlandığı kaydedildi.

Şüpheli Özer hakkında iletişimin dinlenmesi tedbiri uygulandığı, bu kapsamda konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve incelenen hesap hareketleri içeriklerine göre, yaklaşık 10 yıllık süreçte PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubiyetleri nedeniyle adli işlem kaydı bulunan 694 farklı kişinin yanı sıra terör örgütünün sözde üst düzey yöneticilerinden kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 14 kez görüşme yaptığı belirlendi.

Soruşturmada elde edilen bu bilgilere göre Özer'in terör örgütü ile süreklilik ve yoğunluk arz edilecek şekilde organik bağ kurmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesine ulaşıldığı bildirildi.

KAYNAK : HABER7