'Pendik Kent Konseyi' Süleyman Yılmaz'la yola devam edecek

Pendik Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, 30 Ekim Çarşamba günü, düzenlenen kongre ile gerçekleştirildi. Tek adayla seçime gidilen kongrede mevcut başkan Süleyman Yılmaz, Pendik Kent Konseyi Başkanlığı’na oy birliğiyle yeniden seçildi.

Pendik Belediyesi Kent Konseyi Genel Kurul Toplantısı, 30 Ekim Çarşamba günü, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Tek adayla seçime gidilen kongrede mevcut başkan Süleyman Yılmaz, Pendik Kent Konseyi Başkanlığı’na oy birliğiyle yeniden seçildi.

Pendik Kent Konseyi 2024 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Ekim Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Kokteyl sonrası saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Pendik Belediyesi’nin yatırım ve hizmetlerinin tanıtıldığı slayt gösterimiyle başlayan kongre Bülent Aydın, Murat Güneş ve İlknur Sarıtoprak’tan oluşan genel kurul divan heyetinin oluşturulmasıyla devam etti.

Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Tüzek, PESİAD Başkanı Kadir Bayram ve yönetimi, Pendik Esnaf Odası Başkanı Bilal Gündoğdu, Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç, siyasi partilerin ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileri, muhtarlar ve konsey üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin açılış konuşmasını Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin yaptı.

BAŞKAN AHMET CİN’DEN KENT MÜZESİ MÜJDESİ

Konuşmasında eğitim desteklerinden sosyal yardımlara kadar bir çok alanda öne çıkan hizmetlerinden bahseden belediye başkanı Ahmet Cin, yeni belediye binasının tamamlanmak üzere olduğunu ifade ederek, seçim vaatlerinden olan Kent Müzesi’ni de en kısa sürede şehre kazandıracaklarını söyledi.

“BİZ DOĞRU BİLDİĞİMİZ YOLDA İLERLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Sözlerine siyasi sitemlerini de dile getirerek devam eden belediye başkanı Ahmet Cin, “Burada siyasi bir sitemimi de dile getirmeden geçemeyeceğim. Her meclis toplantısında belediye binamızı bitiremediğimiz için bizi eleştirenler, maalesef bu sefer de ‘başkan kendisine saray yapıyor’ söylemiyle basın ve sosyal medya aracılığıyla bizi eleştirmeye çalışıyor. Maalesef, bu tür algı oluşturmalar, vatandaşın kafasını karıştırmalar bir çok alanda mevcut. Ama biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz doğru bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz.”dedi.

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TEŞEKKÜR VE TEBRİKLER SÜLEYMAN YILMAZ’A

Başkan Ahmet Cin, faaliyet ve hizmetlerinden övgüyle bahsettiği Süleyman Yılmaz başkanlığındaki Pendik Kent Konseyi’ne hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek ve yine Süleyman Yılmaz başkanlığında göreve devam edecek yeni yönetimine başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Daha sonra söz alan Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız da, kent konseylerinin sosyalleşme ve kentlilik bilinci üzerine olumlu etkileri ve şehre kazanımlarıyla ilgili yaptığı konuşmasını Süleyman Yılmaz başkanlığındaki Pendik Kent Konseyi’nin hizmetlerinden övgüyle bahsederek, yine Süleyman Yılmaz başkanlığında göreve devam edecek yeni yönetime başarılar dileyerek tamamladı.

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçim sonucunda Süleyman Yılmaz başkanlığındaki Pendik Kent Konseyi yeni yönetimi oy birliğiyle göreve getirildi.

SÜLEYMAN YILMAZ, “YENİ DÖNEMDE SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE AĞIRLIK VERECEĞİZ”

Seçim sonrası söz alarak bir teşekkür konuşması yapan Pendik Kent Konseyi Başkanı Süleyman Yılmaz, kent konseylerinin oluşumu, gerekliliği ve şehre kazandırdıkları üzerine bilgi aktarımında bulunarak, geçtiğimiz dönem gerçekleştirdikleri öne çıkan bazı hizmetlerinden bahsetti.

Çalışmalarında yardım ve desteklerinden dolayı Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve ekibiyle birlikte ilçede görev yapan kaymakamlara ve destek sunan tüm paydaşlarına, yönetimine ve komisyonlarda görev alan konsey üyelerine teşekkür eden konsey başkanı Süleyman Yılmaz, yeni dönemde daha fazla sosyal sorumluluk projeleri üreteceklerini ifade etti. Yeni dönemde şehre değer katacak daha büyük projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini de sözlerine ekleyen başkan Süleyman Yılmaz, şahsına ve yürütme kuruluna gösterilen teveccühten dolayı tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Dilek ve temenniler bölümünde gündeme getirilen 3 projenin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısında görüşülerek Belediye Meclisine havale edilmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

Süleyman Yılmaz başkanlığındaki Pendik Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelikleri Şu İsimlerden Oluştu;

Süleyman Yılmaz: Kent Konseyi Başkanı

Ertan Saygın: (İlçe Milli Eğitim Müdürü)

Dr. Ahmet Özcan: (İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi)

Abdulkadir Coşkun: (Pendik Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü)

Yıldıray Karaca: (Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü)

Serdar Özalkak: (PEFHEM Başkanı)

Ethem Aksoy: (Pendik Oto Sanayi Sitesi Yön. Krl. Başkanı)

Seda Dilara Onur: (Gayrimenkul Danışmanı)

Murat Kayaoğlu: (Muhasebe Denetim Uzmanı)

Dr. Nazım Yüksel Yazıcıoğlu: (Diş Hekimi)

Suat Dağ: (Sapanbağları Mah. Muhtarı)

Ramazan Tunç: (Çamçeşme Mah. Muhtarı)

Aytaç Odabaş: (Pendikspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi)

Abdurrahman Salih Baltacı PESİAD Yönetim Kurulu Üyesi

Öznur Şahin Canayakın: (Kadın Meclis Başkanı)

Emre Karabina: (Gençlik Meclis Başkanı)

Sadi Aktaş: (Engelli Meclis Başkanı)

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