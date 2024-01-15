Başakşehir'de Şehadet Yürüyüşü, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”

Başakşehirli gençler, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler için şehadet yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Başakşehir'de Şehadet Yürüyüşü, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”

Başakşehirli gençler, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikler için Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun katılımıyla Şehadet Yürüyüşü gerçekleştirdi.

Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Gençlik Vakfı TÜGVA Başakşehir Temsilciliği tarafından düzenlenen Şehitler için Şehadet Yürüyüşü’ne 5 bin genç katıldı. Başakşehir Anadolu Lisesi’nden başlayan yürüyüş, Sular Vadisi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda son buldu. Yürüyüş boyunca gençler, hep bir ağızdan “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”, “Ne Mutlu Türk’üm Diyene” sloganları atarak, Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçikleri dualarla yad etti. Yürüyüşe Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Coşkun ve TÜGVA Başakşehir Temsilcisi Furkan Yüksel de katıldı.

Başakşehir'de Şehadet Yürüyüşü, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”

“ŞEHİTLER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ”

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Mehmetçiklerimizi dualarla yad ediyoruz. Devletimiz terör örgütleriyle mücadelesine ara vermeden devam edecektir. Başakşehirli gençlerimizle anlamlı bir yürüyüşte bir araya geldik. Gür bir sesle haykırıyoruz; ‘Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez’ diyoruz. Vatanımızın her karış toprağında birlik ve beraberliğimizi sürdüreceğiz. Aynı zaman da Filistin’de yaşanan katliamları da görmezden gelmiyoruz. Filistin, Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Filistinli her bir kardeşimize Başakşehir’den selam gönderiyoruz” şeklinde konuştu.

Başakşehir'de Şehadet Yürüyüşü, “Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez”

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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