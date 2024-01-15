Çorum’da ilginç görüntüler! Traktörünü yıkamak için girdiği barajdan, bir daha çıkamadı!

Çorum’da traktörünü temizlemek için baraj gölüne gelen sürücü yıkamak için barajın içine girince batmaya başladı. Gölün ortasında mahsur kalan adam, durumu itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirince, uzun süren çalışmaların ardından traktörü ve kendisi kurtarıldı.

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Çorum’da ilginç görüntüler! Traktörünü yıkamak için girdiği barajdan, bir daha çıkamadı!

Çorum’da traktörünü yıkamak için girdiği baraj gölünde mahsur kalan sürücü ile kedisini itfaiye ve AFAD ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Gazi Eyvaz (56) traktörünü yıkamak için Hatap Barajı’na geldi. Traktörüyle sular altında kalan eski Çorum-Alaca karayoluna inen Eyvaz, burada mahsur kaldı. Gölden çıkamayan ve traktörünün batmaya başlamasıyla birlikte Eyvaz, telefonla 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Çorum’da ilginç görüntüler! Traktörünü yıkamak için girdiği barajdan, bir daha çıkamadı!

İhbar üzerine bölgeye Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Baraj içerisinde mahsur kalan Eyvaz ve yanında bulunan “Hamsi” isimli kedisi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Ekipler ayrıca göl içerisindeki traktörü de yaptıkları çalışmanın ardından kıyıya çıkardı.

Çorum’da ilginç görüntüler! Traktörünü yıkamak için girdiği barajdan, bir daha çıkamadı!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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