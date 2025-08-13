Özlem Çerçioğlu AK Partiye mi katılıyor? Özlem Çerçioğlu kimdir, nerelidir, CHP'den neden istifa ediyor?

Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli belediye başkanlarından biri olan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Partiye katılacağı söylentileri üzerine insanlar "Özlem Çerçioğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, CHP'den neden istifa ediyor" diye araştırmaya başladı. İşte Özlem Çerçioğlu'nun biyografisi.

CHP'DEN NEDEN İSFA EDİYOR?

Ekrem İmamoğlu ile arası açık olan Özlem Çerçioğlu'nun Partinin genel merkez yöneticilerinin parti genel politikalarını bir kenara bırakarak, İBB yolsuzluk soruşturmasında İmamoğlu'nu savunma stratejinin yanlış bulduğu ve bu nedenle parti yönetimiyle uzun zamandır tartışma yaşandığı ve bu yüzden istifa kararı aldığı belirtiliyor.

ÖZLEM ÇERÇİOĞLU KİMDİR?

11 Ağustos 1968'de Aydın Nazilli'de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Nazilli'de tamamladı. 1988'de Selçuk Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon Bölümü'nden mezun oldu.

Üniversite öğreniminden sonra yurt dışında başarılı çalışmalara imza atarak adından söz ettirdi. New York'ta Müşteri İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Özellikle kurduğu sosyal ilişkilerdeki başarısı Türk cemiyetlerinde etkin ve saygın görevlerde bulunmasına neden oldu. Sanayici olarak da faaliyetlerde bulundu. Eğitime destek çalışmaları, uyuşturucuyla mücadele, sokak çocuklarını kazanma, Atatürkçü düşüncelere sahip çıkma, nüfus planlaması gibi toplumsal içerikli projelerde görev aldı.

Haberin Devamı

3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi 22. dönem CHP Aydın Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. Aynı zamanda parlamentoda İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda görev aldı.

İBB'deki rüşvet skantalı işte böyle gözler önüne serildi: Paraların destelendiği görüntüler ortaya çıktı!

Bir yolsuzluk operasyonu daha: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 17 kişi gözaltına alındı!

Meral Akşener sessizliğini bozdu, iddialara cevap verdi: Siyasi hayatımda para ile alakam olmamıştır