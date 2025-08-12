İBB'deki rüşvet skantalı işte böyle gözler önüne serildi: Paraların destelendiği görüntüler ortaya çıktı! İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in rüşvet aldığı görüntüler saniye saniye ortaya çıktı.