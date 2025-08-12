  1. Anasayfa
  3. İBB'deki rüşvet skantalı işte böyle gözler önüne serildi: Paraların destelendiği görüntüler ortaya çıktı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in rüşvet aldığı görüntüler saniye saniye ortaya çıktı.

SANİYE SANİYE RÜŞVET ANI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yolsuzluk soruşturması kapsamında Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin’in rüşvet aldığı görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Taner Çetin'e yakınlığıyla bilinen Yeni Fikir Eğitim Ltd.’nin sahibi Fikri Murat Demir’in daha önceden sayarak hazırladığı para destelerini ilk önce Halkla İlişkiler Daire Başkanlığında çalışan Çağla Demir’in ardından ise Taner Çetin’in asistanı Arzu Can’ın eşi Savaş Can’ın aldığı görüldü.

Rüşvet alan iki isim de gözaltına alındı.

