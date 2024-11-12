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Özgür Özel'den flaş emekli maaşı açıklaması! Asgari ücretten örnek verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli maaşının asgari ücrete denk olması gerektiğini belirterek, "Her emekliye bir asgari ücret, bu aydan itibaren 17 bin liralık maaş yatırılmalıdır."dedi. Özel, 2025 yılı için asgari ücretin 30 bin lira olacağını belirtti.

Özgür Özel'den flaş emekli maaşı açıklaması! Asgari ücretten örnek verdi
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TBMM Grup Toplantısı sırasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel bir konuşma yaptı.

İktidarın ekonomi yönetimi, kendine rasyonel olan halkına irrasyonel davranmaya devam ediyor. Devlet, 'Ocak ayında alacağım vergilere yüzde 44 zam yapacağım' diyor. İktidarın ekonomi yönetimi, kendine rasyonel olan vatandaşa irrasyonel davranmaya devam ediyor. CHP, bundan sonra 1 Ocak gününe kadar 81 ilde hem komisyonda hem de genel kurulda sokaktaki vatandaşların gerçek sorunlarını tartışacak. CHP, AK Parti tarafından yüklenen sorumluluğu tartışacak.

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EMEKLİ MAAŞI ASGARİ ÜCRET KADAR OLSUN

CHP olarak, bütçe görüşmeleri sırasında kanun teklifi verecekler. Birinci önerimiz, emekli maaşı asgari ücrete denk olmalıdır. Ek olarak, her emekliye bu ay 17 bin liralık bir asgari ücret verilmelidir. 1 Ocak'ta asgari ücret zamlanacak.

Bir asgari ücretin enflasyon oranı nedir? Günümüzde enflasyon yüzde kırk. Yüzde elli zam yapılırsa asgari ücret 24 bin lira olacak. %25'lik beklentimiz 21 bin lira... Bir yılda asgari ücretlinin etkilendiği enflasyon verilirse hesap açıktır. Asgari ücretimiz otuz bin lira. Bunun altında hiçbir şey yok. Asgari ücret 30 bin lira olmadığı sürece mücadeleye ve itirazlarımıza devam edeceğiz. Sizi bu ülkeden uzaklaştıracağız. 30'un altında değiliz.

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