Yatırımcısı merak ediyor altın fiyatları daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?

Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'daki gerilim ile merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilirken, altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Yatırımcısı merak ediyor, altın fiyatları daha düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...

1 6 Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'daki gerilim ile merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilirken, ons altın haftanın ilk işlem gününde 4 bin 12 dolara yükseldi. Gram altın ise 6 bin 418 TL seviyesini gördü. 2 6 Yeni haftanın ilk işlem gününde piyasalarda hareketlilik yaşanıyor. Ons altın, 26 Ekim 2026 sabahı yüzde 0,39'luk primle 4 bin 12 dolar seviyesine yükseldi. Altın fiyatları yükseliş kaydetmesine rağmen son üç ayın en düşük seviyelerine yakın seyrini sürdürürken, gram altın da yüzde 0,53 artışla 6 bin 418 TL seviyesine çıktı. 3 6 KÜRESEL PİYASALARDA ORTA DOĞU GERİLİMİ TAKİP EDİLİYOR Piyasalardaki fiyatlamalarda Orta Doğu'da tırmanan jeopolitik riskler belirleyici oluyor. ABD yönetiminin bölgedeki gelişmelere yönelik değerlendirmeleri sürerken, İran'ın olası misilleme hamleleri ve bölgedeki askeri hareketlilik yatırımcıların odağında yer alıyor. 4 6 YÜKSEK ENFLASYON VE FAİZ BEKLENTİSİ FİYATLARI BASKILIYOR Bölgedeki çatışmaların etkisiyle enerji fiyatlarında yaşanan tırmanış, küresel ölçekte enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Enflasyonist baskıların faizlerin yüksek seviyelerde kalacağı beklentisini artırması, altın fiyatları üzerinde baskı oluşturmayı sürdürüyor. 5 6 MERKEZ BANKALARININ KREDİ VE FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR Yatırımcılar bu hafta açıklanacak kritik merkez bankası kararlarını yakın takibe aldı. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz oranlarını sabit tutması beklenirken, aralık ayı için faiz artışı ihtimali masada bulunuyor. 6 6 Avrupa ve Japonya merkez bankalarının da mevcut politikalarını koruması öngörülürken, karar metinlerinden gelecek faiz sinyalleri bekleniyor.



