Yatırımcısı merak ediyor altın fiyatları daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
Yatırımcısı merak ediyor altın fiyatları daha da düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL?
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Küresel piyasalarda gözler Orta Doğu'daki gerilim ile merkez bankalarının faiz kararlarına çevrilirken, altın fiyatları düşmeye devam ediyor. Yatırımcısı merak ediyor, altın fiyatları daha düşecek mi? Bugün 1 gram, çeyrek, cumhuriyet ve ons altını ne kadar, kaç TL? İşte güncel altın fiyatları...