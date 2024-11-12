1 Ocak itibariyle değişiyor! ATM'den para çekme işlemlerinde yeni dönem başlıyor

Türk Lirası'nın değer kaybı, yüksek enflasyonun bir sonucu olarak vatandaşların günlük hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bankaların ATM politikalarındaki değişiklikler, özellikle nakit para kullanımında yaşanan sorunları daha da belirginleştiriyor.

Günümüzde ATM'lerde küçük banknotlar nadirdir. Yüksek enflasyonun bir sonucu olarak, bankaların çoğu ATM'lerinde 10, 20, 50 ve 100 TL gibi küçük banknotların kullanılmasını kısıtladı.

Koç Holding tarihe geçecek! Türkiye'ye getirerek rekor kıracak

Esenyurt Belediyesi'nde kayyum krizi devam ediyor! En önemli isimlerin işine son verildi

Asgari ücrette kritik senaryo! Uzman isim yüzde vererek zam oranını açıkladı

Bu durum, vatandaşları daha fazla para çekmeye teşvik etse de, bankaların günlük para çekme limitleri yeni bir sorun haline geldi. 1 Ocak'tan itibaren ATM'lerden para çekme limitleri yeniden değiştirilecektir.

Günlük komisyonsuz para çekme limiti, birçok banka tarafından 10 bin TL QR kod ile 10 bin TL gibi düşük tutulur. Oysa enflasyonun artması, vatandaşların günlük harcamalarını da artırdı. Vatandaşlar, özellikle büyük alışverişlerde veya ödemelerde bu durumdan etkileniyor. Nakit para ihtiyacı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 7.000 TL üzeri alışverişlerde kart kullanımını zorunlu hale getirmesiyle daha da arttı.

Haberin Devamı

Yeni yılda bankalar para çekme limitlerini değiştirmeyi planlıyor. Sektör kaynakları, vatandaşların ihtiyaçları daha iyi karşılanmak için günlük para çekme limitlerini %50 oranında artırmayı planlıyor. Bununla birlikte, bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.