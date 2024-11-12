Esenyurt Belediyesi'nde kayyum krizi devam ediyor! En önemli isimlerin işine son verildi

Esenyurt Belediyesi'nin kayyum atanmasının ardından Başkan yardımcıları Orhan Ayyıldız, İbrahim Halil Çalış ve Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya görevinden alındığı bildirildi.



Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanarak yerine kayyum atanmasının ardından belediyede devam eden değişiklikler devam ediyor. Başkan Yardımcıları Orhan Ayyıldız ve İbrahim Halil Çalış ile Basın Yayın Müdürü Sermir Burkay Kaya görevinden alındı.

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Esenyurt Belediyesi Başkan Danışmanı Engin Doğru daha önce istifa etmiş ve tutuklanmadan 22 gün önce onay verdiği bin 100 adet çöp konteyneri alım ihalesi, kayyum yönetimi tarafından iptal edilmişti.