Koç Holding tarihe geçecek! Türkiye'ye getirerek rekor kıracak

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, pick-up segmentinde iddialı bir giriş yaptı. Otokar, Çinli Foton markasının sağlam ve uzun ömürlü modeli Tunland G7'yi Türkiye'ye getirdi.

Foton ile kamyon segmentinde başarılı bir işbirliği yapan Otokar, bu deneyimini pick-up pazarına taşıyarak Tunland G7'yi Türkiye'ye getirdi. Büyük iç hacmi ve konforlu sürüşüne rağmen, araç hem şehir içi günlük kullanımlarda hem de zorlu arazi koşullarında mükemmel performans gösteriyor.

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Tunland G7'nin iç mekanında modern teknolojiler mevcuttur. İklim kontrollü dijital klima, kablosuz multimedya sistemi, 360 derece görüş kamerası ve geniş LCD ekran gibi özellikler, sürücülere konforlu ve güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Uzun yolculuklarda bile rahatlık sağlayan elektrikli ayarlanabilir deri koltuklar var.

Araç, 2.0 litrelik Aucan motora sahiptir ve 119 kW (162 PS) güce sahiptir. 4x4 çekiş sistemi ve arazi yetenekleri sayesinde zor parkurları kolaylıkla aşabiliyor. Sürücülerin tercihlerine göre 5+1 manuel veya 8+1 otomatik şanzıman seçenekleri mevcuttur.