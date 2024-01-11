Organ bağışı hayat kurtardı! Beyin ölümü gerçekleşen gencin 4 organı umut oldu!

Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 16 yaşındaki gençten alınan kalp, karaciğer, böbrek ve akciğer, nakil bekleyen 4 hastanın hayata tutunmasını sağladı.

Sağlık Bakanlığı Organ Nakil Merkezi’nden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne gelen umut dolu haber yüzlerin gülmesine sebep oldu. Merkez tarafından hastane yönetimine tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen bir vericiden sıra bekleyen hastalara nakil edebilmesi için kalp, karaciğer, böbrek ve akciğer olduğu bilgisi verildi. Hemen kalp, karaciğer, böbrek ve akciğer nakli bekleyen hastaların sırasını kontrol eden Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakil Merkezi doktorları, kalp bekleyen 40 yaşındaki Serhat Bulut, karaciğer bekleyen 64 yaşındaki Nuray Doğan, böbrek bekleyen 16 yaşındaki Şeref Yıldırım ve akciğer bekleyen 57 yaşındaki Dursunali Kaya’nın nakil için ilk sırada olduklarını gördü. Uzun süre bu umut dolu haberi bekleyen hastaların ailelerine ulaşan doktorlar, gerekli tetkiklerin ardından Bulut’u, Doğan’ı, Yıldırım’ı ve Kaya’yı eş zamanlı ameliyata aldı. Yaklaşık 200 kişilik sağlık ekibinin gerçekleştirdiği 4 ameliyatın başarıyla tamamlandığını belirten doktorlar, hastaların genel durumunun iyi olduğunu ifade etti.

“Ülkemizde ilk defa tek bir hastanede bir hastadan gelen 4 organla aynı anda 4 farklı hastaya nakil yapıldı”

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Aziz Ahmet Surel, 16 yaşında hayatını kaybeden vericinin ailesi tarafından organlarının bağışlandığını ifade ederek, “Bu gencecik arkadaşımızın organları, bizim hastanemizde 4 ayrı hastaya tekrar can oldu. Ülkemizde ilk defa tek bir hastanede bir hastadan gelen 4 organla aynı anda 4 farklı hastaya nakil yapılarak, bu organlar değerlendirildi. O hayatını kaybeden kardeşimizin organları 4 hastamıza yeniden umut oldu, can oldu. Organları bağışlayan bu aileye örnek tavrı için teşekkür ediyoruz. Kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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2019 yılından bugüne kadar 336 hastaya organ nakli yapıldığını ifade eden Surel, 176 naklin böbrek nakli, 94 naklin karaciğer nakli, 36 naklin akciğer nakli ve 30 naklin kalp nakli olduğunu belirtti.

Bilkent Şehir Hastanesi Organ Nakli Mesul Müdürü Prof. Dr. Erdal Birol Bostancı ise bir naklin gerçekleşmesi için 15 uzmanlık alanından destek alınması gerektiğini ifade ederek, Bilkent Şehir Hastanesi’nin nakil konusunda güçlü ekiplere sahip olması gerektiğini vurguladı. Türkiye’nin organ bağışı konusunda alt sıralarda yer aldığını vurgulayan Bostancı, bu oranın milyonda 5 olduğunu ve bu rakamın mutlaka artması gerektiğini söyledi.

"Yavrumun mekanı cennet olsun"

Karaciğer nakli olan Nuray Doğan, yaklaşık 4 senedir karaciğer nakli beklediğini belirterek, “‘Nakil çıktı’ dediler ve apar topar geldik. Ben Ankara’daydım. Çok sevindim, çünkü çok bekledim. Organ bağışında bulunan aileye sabır versin. Yavrumun mekanı cennet olsun. Bana umut oldu, hepimize umut oldu. Benim 39 yaşında engellim var. Allah’ım onun yüzüne güldü. Çok iyiyim, çok memnunum. Çok iyi davrandılar” ifadelerini kullandı.

"Zaten ben hiç Allah’tan umudumu kesmemiştim"

Akciğer nakli olduktan sonra sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Dursunali Kaya ise, “Şu anda yeni bir hayata başlamış gibi oluyorum. Nakli gerçekleştiren Prof. Dr. Erdal Yekeler ve ekibine çok teşekkür ederim. Bizimle çok ilgileniyorlar, Allah razı olsun. Zaten ben hiç Allah’tan umudumu kesmemiştim. Buna da şükür” dedi.

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