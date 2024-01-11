CHP'li vekile öğretmenlerden siyah çelenkli tepki! '' Murat Emir Haddini Bil''

Eğitimciler Birliği Konfederasyonu (Eğitim-Bir-Sen) Ankara 3 Nolu Şube üyeleri ve öğretmenler, biraraya gelerek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir'in öğretmenlere yönelik küçültücü ve aşşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle parti genel merkezi önünde protesto edilerek siyah çelenk bırakıldı.

YAYINLAMA
Google News
CHP'li vekile öğretmenlerden siyah çelenkli tepki! '' Murat Emir Haddini Bil''

Eğitimciler Birliği Konfederasyonu (Eğitim-Bir-Sen) Ankara 3 Nolu Şube üyeleri ve öğretmenler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Murat Emir'in öğretmenleri aşağılayıcı ifadeler kullandığı gerekçesiyle parti genel merkezi önüne siyah çelenk bıraktı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında asıl mesleği öğretmenlik olan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz için “Mesleğini biliyor musunuz Kazan belediye başkanının? Öğretmen” şeklindeki sözleri tepkiyle karşılandı. Kahramankazan Belediye Başkanının Ankara Büyükşehir Belediyesi için aday olabilme ihtimali üzerine yapılan tartışmada söz konusu sözleri sarf eden Emir'e tepki gösteren öğretmenler, CHP Genel Merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube üyeleri ve öğretmenler, genel merkezin önüne siyah çelenk bıraktı.

aw117547-01.jpg

MURAT EMİR HADDİNİ BİL”

Eğitim-Bir-Sen Ankara 3 Nolu Şube Başkanı Zahit Şahin, yaptığı konuşmada, “Bir televizyon programında CHP Milletvekili Murat Emir, öğretmenleri küçültücü ve aşağılayıcı cümleler ifade etmiştir. Öğretmenler bizim baş tacımızdır. Biz öğretmen olarak şerefli ve haysiyetli bir meslek grubu içerisindeyiz. Murat Emir’in derhal tüm öğretmenlerden özür dilemesini istiyoruz. Bu kendini yetiştiren öğretmenlere de hakarettir. Yeterince ders almamıştır ve o yüzden Murat Emir kendine gel ve haddini bil” dedi.

Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!

Gözü yaşlı baba, kayıp kızı bulunsun diye kurban kestiGözü yaşlı baba, kayıp kızı bulunsun diye kurban kesti

MSB kaynakları açıkladı: Üs bölgelerinde akıllı telefon kullanmak artık yasak!MSB kaynakları açıkladı: Üs bölgelerinde akıllı telefon kullanmak artık yasak!

Efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den Tokat belediye başkan adayı olduEfsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu MHP'den Tokat belediye başkan adayı oldu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
CHP ve DEM Parti ittifakı yolda: "Arkadaşlarımız bir çalışma yürütecekler"
CHP ve DEM Parti ittifakı yolda: "Arkadaşlarımız bir çalışma yürütecekler"
Mansur Yavaş'a İmamoğlu darbesi! Behzat Ç.'yi Etimesgut'a İmamoğlu istemiş
Mansur Yavaş'a İmamoğlu darbesi! Behzat Ç.'yi Etimesgut'a İmamoğlu istemiş
Müstesna zaman dilimleri
Müstesna zaman dilimleri
İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu
İstanbullunun trafik çilesi bitmek bilmiyor! Arızalanan Metrobüs yüzünden tüm seferler aksadı, üst geçitlerde izdiham oluştu
Son Haberler
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında şoke eden itiraf! İzleyenlerde sunucu da şaştı kaldı! "İmkanın varsa boşan"
Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında şoke eden itiraf! İzleyenlerde sunucu da şaştı kaldı! "İmkanın varsa boşan"
Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu
Serdivan'da yok artık dedirten görüntü! Ters yolda giderek hem kendi hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye soktu
Organ bağışı hayat kurtardı! Beyin ölümü gerçekleşen gencin 4 organı umut oldu!
Organ bağışı hayat kurtardı! Beyin ölümü gerçekleşen gencin 4 organı umut oldu!
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 6 ülkede kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı!
İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu! 6 ülkede kırmızı bültenle aranan 10 şahıs yakalandı!
Son 1 yıldır altını olan 2'ye katladı! Altın yaklaşık yüzde 90 kazandırdı!
Son 1 yıldır altını olan 2'ye katladı! Altın yaklaşık yüzde 90 kazandırdı!
Çok Okunanlar
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Müstesna zaman dilimleri
Müstesna zaman dilimleri
CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Vergisiz telefon almak isterken hayatının şokunu yaşadı
Vergisiz telefon almak isterken hayatının şokunu yaşadı
CES 2024’de Togg rüzgarı… Merak edilen sedan modeli olan T10F tanıtıldı!
CES 2024’de Togg rüzgarı… Merak edilen sedan modeli olan T10F tanıtıldı!
Yorumlananlar
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!