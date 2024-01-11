Regaip Kandilinde ibadete gelen cemaate gül kokulu karşılama

Zeytinburnu Belediyesi ilçede bulunan 82 camii ve mescidi, Regaip Kandilinde ibadate gelen cemaate hem hijyen olması hem de hoş kokularla karşılamak için gül suyuyla yıkadı. Temizliği gerçekleştirilen camiler vatandaşlar için hazırlandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Regaip Kandilinde ibadete gelen cemaate gül kokulu karşılama

Zeytinburnu Belediyesi ilçede bulunan 82 cami ve mescidi, Regaip Kandili dolayısıyla temizleyerek gül suyuyla yıkadı. Temizliği gerçekleştirilen camiler vatandaşlar için hazırlandı.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından ilçede bulunan 82 cami ve mescit, üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili dolayısıyla gül suyuyla yıkandı. Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerin hem içinin hem de avlularının temizliği gerçekleştirildi. Gül suyuyla yıkanan camiler vatandaşlar için hazırlandı.

Regaip Kandilinde ibadate gelen cemaate gül kokulu karşılama

“KANDİL GECELERİ GÜL SUYU SIKILMAKTADIR”

Zeytinburnu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nde çalışan İzzet Karakaya, “Zeytinburnu’nda bulunan 82 cami ve mescit bulunmaktadır. Cami ve mescitlerimiz yaz aylarında rutin olarak yıkanıp temizliği yapılmaktadır. Kandil geceleri gül suyu sıkılmaktadır” dedi.

Regaip Kandilinde ibadate gelen cemaate gül kokulu karşılama

CHP'li vekile öğretmenlerden siyah çelenkli tepki! '' Murat Emir Haddini Bil''CHP'li vekile öğretmenlerden siyah çelenkli tepki! '' Murat Emir Haddini Bil''

Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!

Gözü yaşlı baba, kayıp kızı bulunsun diye kurban kestiGözü yaşlı baba, kayıp kızı bulunsun diye kurban kesti

MSB kaynakları açıkladı: Üs bölgelerinde akıllı telefon kullanmak artık yasak!MSB kaynakları açıkladı: Üs bölgelerinde akıllı telefon kullanmak artık yasak!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında şoke eden itiraf! İzleyenlerde sunucu da şaştı kaldı! "İmkanın varsa boşan"
Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var programında şoke eden itiraf! İzleyenlerde sunucu da şaştı kaldı! "İmkanın varsa boşan"
Gözü yaşlı baba, kayıp kızı bulunsun diye kurban kesti
Gözü yaşlı baba, kayıp kızı bulunsun diye kurban kesti
Rize'de ilginç tabela, görenler önce şaşırıyor ama sonra da gülmekten kendini alamıyor
Rize'de ilginç tabela, görenler önce şaşırıyor ama sonra da gülmekten kendini alamıyor
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Özcan Deniz Kızıl Goncalar için sessizliğini bozdu: Kariyerimin en ahlaklı işi
Son Haberler
CHP ve DEM Parti ittifakı yolda: "Arkadaşlarımız bir çalışma yürütecekler"
CHP ve DEM Parti ittifakı yolda: "Arkadaşlarımız bir çalışma yürütecekler"
Mansur Yavaş'a İmamoğlu darbesi! Behzat Ç.'yi Etimesgut'a İmamoğlu istemiş
Mansur Yavaş'a İmamoğlu darbesi! Behzat Ç.'yi Etimesgut'a İmamoğlu istemiş
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Bunun gibisi daha yok! Dünyanın ilk “gamer otomobili” geldi…
Müstesna zaman dilimleri
Müstesna zaman dilimleri
Depremde ölen gazeteciler unutulmadı! Adıyaman’da camiide mevlit okundu
Depremde ölen gazeteciler unutulmadı! Adıyaman’da camiide mevlit okundu
Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!
Emekli öğretmen 50 yıllık sevdası ile yurdun dört bir yanını geziyor!
Çok Okunanlar
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Altın düşecek mi, Yükselecek mi? Yatırımcıların gözü kulağı ABD'de, İki uzmandan çok çarpıcı yorumlar
Müstesna zaman dilimleri
Müstesna zaman dilimleri
CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
CHP'de Mansur Yavaş krizi! Adaylığını geri çekip İYİ Parti'den mi aday olacak?
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Murat Kurum'dan İstanbul'un kaderini değiştirecek projeler!
Deprem bölgelerinde işsiz kalan esnaf, kültürünü Eskişehir'e taşıdı
Deprem bölgelerinde işsiz kalan esnaf, kültürünü Eskişehir'e taşıdı
Bitlis’te hayat dondu, onlar buzun üstünde halay çekti!
Bitlis’te hayat dondu, onlar buzun üstünde halay çekti!
Yorumlananlar
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Utanmaz hırsızlar binanın önündeki mazgala gözünü dikti!
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Memur-Sen Başkanı, Zamların Ardından Taleplerini İletti
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!
Nevşehir’de feci olay! Hayatını kurtaran polisi arabası ile ezdi geçti!